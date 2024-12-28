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Введены пошлины на зернобобовые
28.12.2024

Введены пошлины на зернобобовые

    • С 1 января 2025 года вводятся таможенные пошлины на вывоз отдельных видов зернобобовых культур из России за пределы Евразийского экономического союза. Ожидается, что это позволит поддержать рациональное соотношение экспорта зернобобовых культур и внутреннего потребления.

    Как сообщает ФТС в своем телеграм-канале, решение касается экспорта гороха, нута и чечевицы. Ставка вывозной пошлины будет составлять 5% от таможенной стоимости.

    До этого при вывозе зернобобовых культур применяются гибкие экспортные пошлины. В зависимости от курса рубля они составляют от 4% до 7%.

    Фото: ФТС


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