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Через пункт пропуска Покровка-Жаохэ постепенно наращивается грузопоток
18.08.2022

Через пункт пропуска Покровка-Жаохэ постепенно наращивается грузопоток


    • За месяц, после возобновления работы, через международный грузопассажирский погранпереход Покровка (Бикинский район Хабаровского края) проследовало порядка 300 тонн грузов, было оформлено на выезд в КНР 31 грузовое транспортное средство, сообщает пресс-служба регионального правительства.

    Напомним, что из-за пандемии новой коронавирусной инфекции сообщение Покровка – Жаохэ было блокировано с марта 2020 года.

    Возобновить работу Покровки планировалось в мае, однако подтверждение на обмен грузами из сопредельного государства не поступало – властями провинции Хэйлунцзян вводились дополнительные антиковидные меры, устанавливалось противоэпидемическое оборудование.

    Сообщение открылось 18 июля. При этом были изменены меры противоэпидемического контроля. Так, члены экипажа китайского парома не сходят на российский берег, находятся в защитных костюмах, очках и масках. Проверка документов производится бесконтактно, без передачи из рук в руки. Сотрудниками Роспотребнадзора на российской территории с помощью тепловизора измеряется температура тела у водителя грузовика, затем автомобиль с грузом подвергается санитарной обработке.

    «Все службы смешанного пункта пропуска входят в допандемийный режим работы, постепенно наращивается грузопоток. Сейчас большую часть составляют импортные грузы – товары народного потребления из Китая, но уже есть и первые ласточки — в экспортном направлении отправлено порядка 20 тонн вольфрамовой руды, — прокомментировал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства края Владимир Березовский. – Инфраструктура пункта пропуска позволяет отправлять и принимать всю номенклатуру грузов».

    Сегодня  пропускная способность Покровки – 25 автомобилей в сутки. При увеличении планового грузопотока режим работы погранперехода будет пересмотрен в сторону увеличения.

    «Так как одним из основных товарами для отправки в КНР были зерновые культуры, рост количества отправляемых грузов в экспортном направлении ожидается в период сбора урожая, в сентябре-октябре», — отметил начальник Бикинского таможенного поста Николай Найденов.

    В связи с прогнозируемым увеличением нагрузки, продолжаются мероприятия по модернизация пункта пропуска.

    Фото: пресс-служба правительства Хабаровского края


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