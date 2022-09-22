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Поставки товаров в Россию из Китая по морю выросли в 1,5 раза
22.09.2022

Поставки товаров в Россию из Китая по морю выросли в 1,5 раза

    • В регионе деятельности Владивостокской таможни в 1,5 раза увеличились поставки товаров из Китая, следующих морским транспортом. Так, по данным Дальневосточного таможенного управления, за 8 месяцев 2022 года таможенники оформили более 5 млн тонн различных китайских товаров: одежду, обувь, спецтехнику, машины и механизмы, продукты питания.

    Почти в два раза вырос импорт спецтехники из КНР. С начала года в портах Владивостока таможенники оформили 85 тыс. единиц новой техники: автопогрузчики, снегоочистители, тракторы, установки для бурения нефтяных и газовых скважин, квадроциклы.

    Кроме того импортеры в 15 раз больше стали ввозить китайских автомобилей разных марок. За 8 месяцев этого года через Владивостокскую таможню их ввезено более 10 тысяч.

    Сегодня на фоне роста товаропотока особую актуальность приобретает технология предварительного декларирования.

    «За счет предварительного декларирования товары фактически разгружаются с борта судна уже выпущенными. Это дает возможность не размещать их на временное хранение и оперативно вывозить из порта, освобождая место на площадках, — цитирует пресс-служба ДВТУ первого заместителя начальника Владивостокской таможни Константина Пономарева. – Так, например, в августе и сентябре удалось оперативно вывезти из порта две крупные партии новых китайских автомобилей марки Chery (1,65 тыс. ед.), которые на момент выгрузки с судна были уже выпущены таможней в свободное обращение».

    Фото: ДВТУ


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