Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Введен в эксплуатацию пункт перегруза «Забайкальск»
29.03.2022

Введен в эксплуатацию пункт перегруза «Забайкальск»

    • 28 марта в Забайкальском крае открылся пункт перегруза «Забайкальск», сообщает пресс-служба Минтранса. Работа пункта перегруза расширит возможности станции Забайкальск по перегрузке из вагонов китайской колеи (1435 мм) в вагоны российской колеи (1520 мм). Среднее время нахождения вагона под перегрузочными операциями сократится с 24 до 18 часов. Также будет увеличена перерабатывающая способность пункта перегруза с 134 до 194 вагонов ежесуточно.

    В церемонии открытия в режиме телемоста участвовали министр транспорта Виталий Савельев, генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров и губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

    «Увеличение мощностей ОАО «РЖД» на станции Забайкальск полностью отвечает задачам, поставленным сегодня перед транспортной отраслью страны, – не только обеспечивать стабильность работы, но и увеличивать объемы грузоперевозок. Открытие пункта перегруза внесет весомый вклад в укрепление сотрудничества с Китаем как со стратегическим партнёром, и в целом усилит железнодорожную инфраструктуру Восточного полигона», – отметил министра транспорта РФ Витай Савельев.

    В рамках реализации проекта выполнен большой объем землеустроительных работ, уложено более 30 км путей, 90 стрелочных переводов, построены 19 искусственных сооружений. На территории транспортно-логистического комплекса возведены ангарный склад для скоропортящихся и тарно-штучных грузов, три платформы с навесом для перегрузки, три площадки для длинномерных и тяжеловесных грузов, повышенные пути для разгрузки сыпучих грузов, административно-бытовой комплекс, новый пост электрической централизации.

    «Теперь практически все грузы, которые к нам поступают из Китая, можно перегружать здесь. Мы существенно увеличиваем скорость обработки каждого вагона, сокращая время почти на четверть, – отметил О.Белозёров.

    Ввод нового перегрузочного комплекса позволит перейти к следующему этапу реконструкции, направленному на увеличение пропускной способности станции Забайкальск до 32 пар поездов. В настоящее время технические возможности рассчитаны на отправку в Китай в среднем в сутки 18 грузовых поездов, на прием из Маньчжурии (КНР) – в среднем 24 поездов в сутки.

    Впервые на железнодорожном пограничном переходе был построен склад для перегруза и хранения товара с особым температурным режимом (морозильные камеры с температурой до -25 градусов Цельсия). Также создана инфраструктура для перегруза импортируемых легковых автомобилей. Важной составляющей стало обеспечение проведения грузовых операций с массой одного места до 100 тонн. До настоящего момента такие операции проводились только на стороне КНР.

    Фото: Минтранс


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    21.03.2022
    Линии продолжают отменять рейсы
    Масштаб отмены рейсов растет. MSC сообщил об отмене рейсов на трейде Азия – Европа […]
    2MMaerskMSCзаторы
    0
    01.02.2022
    Контейнерооборот китайских портов-миллионеров, итоги 2021 года
    Эксклюзивный клуб миллионеров включает 26 портов
    Только для подписчиков
    2021КитайКонтейнерооборот
    0
    15.03.2022
    Новый контейнерный сервис Шэньчжэнь — Санкт-Петербург
    Через Казахстан
    Китайконтейнерный сервисРЖДСанкт-Петербург
    0
    07.02.2022
    А малыш-то растет!
    Китайский контейнерный перевозчик China United Lines (CULines) подал заявку на листинг на Гонконгской фондовой […]
    CULinesбиржаКитайконтейнерный перевозчик
    0
    25.01.2022
    Первый в новом году
    14 января с восточной станции порта Циньчжоу отправился первый в этом году грузовой поезд, соединяющий два маршрута.
    ВидеоЖелезная дорогаКитайПоезд
    0
    01.02.2022
    Китайский производитель мебели построит свой контейнеровоз
    Китайский производитель мебели Loctek планирует построить собственный контейнеровоз, сообщает The Maritime Executive со ссылкой […]
    Китайконтейнеровозпроизводитель
    0


  •  





  • статистика таможни



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    29.03.2022 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в феврале 2022 года вырос на 33,6%
    28.03.2022 АЕ19 продолжает работать без Maersk
    28.03.2022 Новый мультимодальный сервис из Китая на Россию
    28.03.2022 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в феврале 2022 года в деталях
    28.03.2022 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 12, 2022
    24.03.2022 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в феврале 2022 вырос на 2,6%
    Госрегулирование Показать всё
    28.03.2022 Временный запрет на экспорт аммиачной селитры продлили
    25.03.2022 О правилах выдачи сертификатов о происхождении товара российским экспортерам
    24.03.2022 О допуске судов из «недружественных государств» в российские морские порты
    24.03.2022 Стартовал проект «Оптимизация процессов убытия и прибытия товаров и транспортных средств в пунктах пропуска»
    22.03.2022 В Госдуму внесен законопроект о выходе из ВТО
    16.03.2022 Об эксплуатации железнодорожных вагонов иностранных государств на территории РФ
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти