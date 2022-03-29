Введен в эксплуатацию пункт перегруза «Забайкальск»

28 марта в Забайкальском крае открылся пункт перегруза «Забайкальск», сообщает пресс-служба Минтранса. Работа пункта перегруза расширит возможности станции Забайкальск по перегрузке из вагонов китайской колеи (1435 мм) в вагоны российской колеи (1520 мм). Среднее время нахождения вагона под перегрузочными операциями сократится с 24 до 18 часов. Также будет увеличена перерабатывающая способность пункта перегруза с 134 до 194 вагонов ежесуточно.

В церемонии открытия в режиме телемоста участвовали министр транспорта Виталий Савельев, генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров и губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

«Увеличение мощностей ОАО «РЖД» на станции Забайкальск полностью отвечает задачам, поставленным сегодня перед транспортной отраслью страны, – не только обеспечивать стабильность работы, но и увеличивать объемы грузоперевозок. Открытие пункта перегруза внесет весомый вклад в укрепление сотрудничества с Китаем как со стратегическим партнёром, и в целом усилит железнодорожную инфраструктуру Восточного полигона», – отметил министра транспорта РФ Витай Савельев.

В рамках реализации проекта выполнен большой объем землеустроительных работ, уложено более 30 км путей, 90 стрелочных переводов, построены 19 искусственных сооружений. На территории транспортно-логистического комплекса возведены ангарный склад для скоропортящихся и тарно-штучных грузов, три платформы с навесом для перегрузки, три площадки для длинномерных и тяжеловесных грузов, повышенные пути для разгрузки сыпучих грузов, административно-бытовой комплекс, новый пост электрической централизации.

«Теперь практически все грузы, которые к нам поступают из Китая, можно перегружать здесь. Мы существенно увеличиваем скорость обработки каждого вагона, сокращая время почти на четверть, – отметил О.Белозёров.

Ввод нового перегрузочного комплекса позволит перейти к следующему этапу реконструкции, направленному на увеличение пропускной способности станции Забайкальск до 32 пар поездов. В настоящее время технические возможности рассчитаны на отправку в Китай в среднем в сутки 18 грузовых поездов, на прием из Маньчжурии (КНР) – в среднем 24 поездов в сутки.

Впервые на железнодорожном пограничном переходе был построен склад для перегруза и хранения товара с особым температурным режимом (морозильные камеры с температурой до -25 градусов Цельсия). Также создана инфраструктура для перегруза импортируемых легковых автомобилей. Важной составляющей стало обеспечение проведения грузовых операций с массой одного места до 100 тонн. До настоящего момента такие операции проводились только на стороне КНР.

Фото: Минтранс