Задержки контейнеровозов на трейде Азия – Северная Европа на рекордном уровне

Контейнеровозы, совершающие кругорейс на трейде Азия – Северная Европа, возвращаются в Китай с отставанием в среднем на 20 дней от расписания. В феврале этот показатель составлял 17 дней, сообщает The Loadstar со ссылкой на данные Alphaliner.

«БОльшая часть времени контейнеровозы проводят на подходах к основным портам Северной Европы в ожидании свободного причала под разгрузку-погрузку. Высокая загруженность контейнерных терминалов и узкие места на внутреннем транспорте усугубляют ситуацию», — поясняет Alphaliner.

Согласно подсчетам Alphaliner, мегаконтейнеровоза, задействованным на трейде Азия – Северная Европа, в настоящее время требуется 101 день для того, чтобы совершить кругорейс. «Это означает, что суда прибывают в Китай в среднем на 20 дней позже следующего кругорейса, что вынуждает перевозчиков отменять некоторые рейсы из-за того, что нет свободного судна», — говорится в его отчете.

Анализируя 27 кругорейсов, совершенных с 1 по 15 мая, Alphaliner отмечает, что Ocean Alliance, куда входят COSCO Container Lines, CMA CGM, Evergreen Line и Orient Overseas Container Line, наиболее соответствует расписанию — со средней задержкой в 17 дней, затем следует альянс 2M (Maersk и MSC) – 19 дней. Наихудший показатель – 32 дня.

Чтобы проиллюстрировать масштаб задержек, Alphaliner отследил кругорейс контейнеровоза «MOL Triumph» вместимостью 20 тыс. TEU. Судно вышло из Циндао 16 февраля в рамках сервиса THEA FE4. Согласно расписанию контейнеровоз должен был прибыть в Альхесирас 25 марта и отправится из Северной Европы в Китай 7 апреля. Однако на деле судно прибыло в Альхесирас только 2 апреля, затем в Роттердам – 12-15 апреля, со значительным отставанием в расписании в Антверпен – 26 апреля-3 мая и прибыл в Гамбург 14 мая. Ожидается, что в Китай «MOL Triumph» отправится на этой неделе, с опозданием на 41 день.

«Время, необходимое для разгрузки и погрузки в трех крупнейших европейских контейнерных портах, составляет 36 дней между прибытием в Роттердам и отправлением из Гамбурга, — отмечают в Alphaliner. – И это самые длительные задержки, с учетом того, что линии строго придерживаются расписания, не пропуская ни одного порта».

The Loadstar прогнозирует, что наплыв китайского экспорта после отмены там карантина может летом создать дополнительное давление на основные европейские порты и терминалы.