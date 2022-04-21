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Рекордные заторы в портах Китая
21.04.2022

Рекордные заторы в портах Китая


    • Количество контейнеровозов, ожидающих захода в порты Китая, с февраля удвоилось, сообщает Seatrade Maritime News со ссылкой на данные онлайн-платформы Windward Maritime AI.

    Заторы возникли на фоне введения карантина в марте в Шэньчжене, а затем в Шанхае, где ограничительные меры действуют уже почти месяц. Это привело к тому, что количество контейнеровозов на подходах к портам Китая увеличилось на 195% по сравнению с февральским показателем.

    «В марте и апреле захода в порты ожидали 470 и 506 контейнеровозов соответственно, когда как феврале было зафиксировано всего 260 контейнеровозов. По сути, локдауны  удвоили заторы на подходах к портам», — пишет издание.

    По данным Windward, в этом месяце по всему миру ожидают захода в порты 1826 контейнеровозов (а это четверть глобального флота контейнеровозов). Из них 27,7% стоят в очереди в китайские порты. В феврале этот показатель составлял 14,8%, то есть шестая часть всего контейнерного флота.

    Отмечается, что в карантин порты страны работают в обычном режиме, возобновляется производство, однако контейнерные терминалы загружены, поскольку на грузоперевозки серьезно повлияло требование для водителей иметь отрицательный тест на коронавирус, который действует 48 часов.

    Напомним, в начале апреля Shanghai International Port Group (SIPG) опровергла сообщения СМИ о 350 судах, стоящих на подходах к порту, заявив, что производительность порта Шанхай находится на одном уровне с аналогичным периодом 2021 года. По данным Международного исследовательского центра судоходства Шанхая, на которые ссылается Container News, в первом квартале 2022 года количество контейнеровозов, прибывающих в порт Шанхай, увеличилось на 36% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Это практически такой же показатель традиционного пикового сезона в третьем квартале.


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