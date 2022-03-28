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Новый мультимодальный сервис из Китая на Россию
28.03.2022

Новый мультимодальный сервис из Китая на Россию

    • «ТрансКонтейнер» объявил о запуске нового мультимодального сервиса для перевозки грузов из китайских портов Тайсанг и Нинбо в регионы РФ через терминал «Восточной стивидорной компании».

    Сервис ориентирован на перевозку из Китая товаров народного потребления для предприятий малого, среднего и крупного бизнеса в Москве, Екатеринбурге, Новосибирске, Санкт-Петербурге, Красноярске и других городах России, сообщили SeaNews в компании.

    Выход первого судна из порта Тайсанг запланирован на начало апреля. Транзитное время на морском плече составит 3-4 дня. С терминала ВСК контейнеры будут доставляться сервисами «ТрансКонтейнера» в пункты назначения по России.

    Ежемесячно по маршруту Тайсанг/Нинбо – Восточный планируется 4 отправки. Поезда с Дальнего Востока в регионы РФ в рамках сервиса будут курсировать на еженедельной основе.

    В перспективе, рассказали в «ТрансКонтейнере», будут дополнительно организованы морские перевозки из Нинбо, а также станет доступна доставка до Тайсанга из портов Циндао, Синган, Шэньчжэнь, Гуанчжоу и Сямэнь.

    «Новый сервис между портами Китая и Дальним Востоком России обеспечит транспортировку импортных товаров по расписанию и с высокой скоростью, что особенно актуально в условиях происходящих в логистической отрасли изменений», – отметил директор ПАО «ТрансКонтейнер» по продажам и клиентскому сервису Никита Пушкарёв.


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