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Первый рейс самого большого в мире электрического круизного лайнера
01.04.2022

Первый рейс самого большого в мире электрического круизного лайнера


    • Самый большой в мире электрический круизный лайнер «Yangtze River Three Gorges 1» совершил свой первый рейс. 29 марта он вернулся в порт Ичан в центральной китайской провинции Хубэй после круиза вверх и вниз по реке Янцзы, сообщает CCTV+.

    На судне установлен аккумулятор емкостью 7500 кВт/ч, что эквивалентно суммарной емкости аккумуляторов более 100 электромобилей. Он был создан крупнейшим производителем батарей для электромобилей Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.

    На одной зарядке судно может пройти 100 км. Использование электрического аккумулятора позволит сэкономить 530 тонн топлива и снизить выбросы вредных газов на 1660 тонн в год.

    Судно длиной 100 м и шириной 16,2 м может принять на борт 1300 пассажиров, оно будет совершать экскурсионные рейсы по Янцзы в районе Ичана.

    Видео: CCTV+


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