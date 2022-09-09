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ВСК закупит девять контейнерных перегружателей ZPMC
09.09.2022

ВСК закупит девять контейнерных перегружателей ZPMC

    • «Восточная стивидорная компания» планирует приобрести девять специализированных козловых контейнерных кранов у корпорации ZPMC (АООО «Шанхайская компания тяжелой промышленности Чженьхуа», Китай).  Об Этом SeaNews рассказали Global Ports.

    Стороны заключили договор на поставку четырех перегружателей на рельсовом ходу (RMG) – двух складских и двух для железнодорожного фронта – летом 2022 года. Срок поставки – до конца 2023 года.

    Дополнительно ВСК и ZPMC заключили соглашение о намерениях в рамках Восточного экономического форума-2022. В соответствии с договоренностями, предполагается, что ZPMC изготовит для терминала еще два крана RMG и три RTG – на пневматическом ходу. Поставка на терминал запланирована на первый квартал 2024 года.

    Краны имеют грузоподъемность под спредером 50 тонн, систему стабилизации спредера, высокую точность остановки, энергоэффективны, устойчивы при работе на малых скоростях и оснащены современными системами безопасности.

    Расширение парка перегрузочного оборудования позволит ускорить обработку контейнеров, нарастить ёмкость склада и более эффективно использовать площадки для хранения контейнеров за счет большего количества ярусов в штабеле.

    «ВСК начала работать с ZPMC с 2018 года и с 2020 года эксплуатирует технику производителя. Мы довольны сотрудничеством с китайским партнером. Инвестиции в девять новых технологичных кранов являются логичным шагом последовательного технического развития ВСК, цель которого – обрабатывать грузы наших клиентов максимально эффективно», – сказал генеральный директор группы Global Ports Альберт Лихолёт.

    «Шанхайская компания тяжелого машиностроения Чженьхуа, рассматривая российские стивидорные компании в качестве ключевых стратегических партнеров, планирует расширение своего присутствия на российском рынке грузоподъёмного оборудования. Пятилетняя история успешного сотрудничества с компаниями группы Global Ports позволила заложить крепкий фундамент для будущего развития и укрепления наших деловых отношений. Надеемся, что техника ZPMC позволит терминалам Global Ports успешно справляться с текущими и перспективными производственными задачами и послужит надежной опорой для уверенного развития бизнеса», – отметил генеральный директор ZPMC-Russia Сюй Бо.

    Текущий парк козловых контейнерных перегружателей ВСК включает десять RMG и пять RTG различных производителей. Таким образом, с поступлением техники в 2023–2024 годах парк расширится вдвое, отмечают в Global Ports.

    Фото: ВСК


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