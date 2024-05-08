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Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в марте снизился на 4,1%
08.05.2024

Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в марте снизился на 4,1%

    • В марте 2024 года контейнерооборот портов Азово-Черноморского бассейна снизился на 4,1% относительно показателя марта 2023 года.

    Более подробная аналитика доступна по ПОДПИСКЕ.

    Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в марте снизился на 4,1%

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    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, импорт снизился на 5,8%, экспорт – на 2,3%. В каботаже было перевалено на 72,7% меньше, чем годом ранее.

    Доля Азово-Черноморского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в марте 2024 года соответствовала 21,1%.

    Груженых контейнеров было обработано на 7,5% меньше, чем в марте 2023 года. Из общего объема груженых 24,2% приходилось на рефконтейнеры, 75,8% – на сухие.

    70,6% груженых контейнеров прошло в импорте, 29,4% – в экспорте, 0,02% – в каботаже.

    Перевалка порожних контейнеров увеличилась на 4,7%.

    В марте 2024 года практически все контейнеры прошли через Новороссийск. На Темрюк приходилось 0,03%.

    Более подробная статистика контейнерооборота портов доступна по подписке.

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