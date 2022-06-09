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LCL по жд из Ганьчжоу и Сианя
09.06.2022

LCL по жд из Ганьчжоу и Сианя

    • Логистическая компания «РТСБ-РУС» расширяет географию железнодорожных сборных отправок (LCL) из КНР в РФ. Как сообщили SeaNews в компании, среди новых направлений Ганьчжоу – Забайкальск – Электроугли и Сиань – Забайкальск – Ворсино.

    Новые направления открыты для привлечения грузовой базы из регионов отправки и выстраивания наиболее оптимальных логистических решений. Также LCL-перевозки осуществляются из Сучжоу и Гуанчжоу на терминал в Ворсино.

    В «РТСБ-РУС» отмечают увеличение объемов сборных перевозок и ритмичности отправок из Шанхайского региона в связи с открытием нескольких районов Шанхая, ранее закрытых в связи с ростом распространения COVID-19. В настоящий момент в Китае наблюдается плавное снятие ограничений, тем не менее, сложная ситуация сохраняется в части Шанхайского региона, также достаточно непростая ситуация наблюдается в Пекине.

    «Все основные погранпереходы сегодня перегружены в связи с дисбалансом грузопотоков – экспорт превалирует над импортом, а подвижной состав отправляется на Восточные полигоны и там остается. В связи с этим мы как логистическая компания стремимся стимулировать импортные отправки, снижая стоимость своих услуг, расширяя географию маршрутов из Китая в Россию и предлагая клиентам качественный и стабильный сервис», – отметил директор RTSB-RUS Александр Баскаков.

    Фото: ТЛЦ «Электроугли»


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