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17.06.2022

«ТрансКонтейнер» и Почта России займутся развитием мультимодальных сервисов

    • ПАО «ТрансКонтейнер» и АО «Почта России» займутся развитием доставки почтовых отправлений из Китая в составе регулярных контейнерных поездов. Соответствующее соглашение заключено на Петербургском международном экономическом форуме. Свои подписи под документом поставили вице-президент «ТрансКонтейнера» по внешним связям Борис Кипкеев и заместитель генерального директора по логистике Почты России Сергей Сергушев.

    Как сообщили SeaNews в «ТрансКонтейнере», компания предоставит собственное оборудование и логистические решения, Почта России, в свою очередь, на базе нового магистрального контейнерного сервиса будет формировать новые end-to-end продукты для клиентов.

    Стороны договорились о совместной работе по развитию сервиса по доставке товаров народного потребления в почтовом контейнерном поезде «Россия». Также компании проработают вопросы интеграции своих IT-систем и другие актуальные темы сотрудничества. Соглашение будет действовать до конца 2027 года.


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