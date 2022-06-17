«ТрансКонтейнер» и Почта России займутся развитием мультимодальных сервисов

ПАО «ТрансКонтейнер» и АО «Почта России» займутся развитием доставки почтовых отправлений из Китая в составе регулярных контейнерных поездов. Соответствующее соглашение заключено на Петербургском международном экономическом форуме. Свои подписи под документом поставили вице-президент «ТрансКонтейнера» по внешним связям Борис Кипкеев и заместитель генерального директора по логистике Почты России Сергей Сергушев.

Как сообщили SeaNews в «ТрансКонтейнере», компания предоставит собственное оборудование и логистические решения, Почта России, в свою очередь, на базе нового магистрального контейнерного сервиса будет формировать новые end-to-end продукты для клиентов.

Стороны договорились о совместной работе по развитию сервиса по доставке товаров народного потребления в почтовом контейнерном поезде «Россия». Также компании проработают вопросы интеграции своих IT-систем и другие актуальные темы сотрудничества. Соглашение будет действовать до конца 2027 года.