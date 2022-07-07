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Первый контейнерный из Китая через Камышовую
07.07.2022

Первый публичный контейнерный поезд FESCO из Шанхая в Москву


    • Транспортная группа FESCO отправила первый публичный контейнерный поезд из Шанхая в Москву в рамках сервиса FESCO Asia Landborder Train.

    FESCO Asia Landborder Train, пояснили в компании, — публичный железнодорожный сервис из различных городов Китая через сухопутные пограничные переходы Казахстана и Монголии в Россию.

    Поезд, состоящий из 49 сорокафутовых и двух двадцатифутовых контейнеров FESCO, отправился со станции Миньхан (Шанхай) 3 июля. На погранпереходе Эрлянь/Замын-Ууд на границе Китая с Монголией контейнеры будут перегружены на подвижной состав колеи 1520 и далее проследуют до станции Силикатная в Московской области.

    Поезда из Шанхая будут отправляться два раза в месяц, в дальнейшем возможно увеличение частоты перевозок. FESCO также может организовать таможенное оформление и доставку грузов до склада клиента. Расчетный срок доставки – 20 суток. Основу грузопотока будут формировать строительные материалы, бытовая техника, одежда и другое.

    Отличительной особенностью поездного сервиса является возможность для любого клиента разместить заявку на перевозку через личный кабинет MY.FESCO вне зависимости от количества контейнеров в партии, аналогично интермодальным сервисам FESCO через Дальний Восток России.

    Фото: FESCO 


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