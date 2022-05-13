Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Новая ротация на сервисах FESCO
13.05.2022

Акционеры ДВМП избрали Совет директоров


    • 6 мая 2022 года состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «ДВМП» (головная компания Транспортной группы FESCO) по итогам 2021 года в форме заочного голосования, на котором акционеры избрали Совет директоров и рассмотрели другие вопросы повестки дня.

    Как сообщили SeaNews в FESCO, Совет директоров избран в составе девяти человек:

    • Юлия Васильева;
    • Олег Каверин;
    • Аркадий Коростелев;
    • Евгений Мельников;
    • Александр Минеев;
    • Вячеслав Плотский;
    • Андрей Северилов;
    • Александр Тимченко;
    • Дмитрий Тихонов.

    Акционеры также утвердили АО «КПМГ» аудитором ПАО «ДВМП» на 2022 год, годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ДВМП» за 2021 год, Положение о Совете директоров в новой редакции и приняли решение об участии в Организации сотрудничества железных дорог.


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    21.02.2022
    Maersk продвигает женщин
    Новые кандидаты в Совет директоров A.P. Moller - Maersk
    Женщина на бортуНазначенияСовет директоров
    0
    17.03.2022
    РЖД и FESCO будут развивать ускоренные контейнерные жд перевозки
    ОАО «Российские железные дороги» и FESCO заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие ускоренных […]
    FESCO жд перевозкиКонтейнерные перевозкиРЖД
    0
    12.05.2022
    FESCO отправила первый поезд из Китая в Европу через Казахстан
     FESCO в рамках развития транзитного сервиса FESCO Silk Road из Китая в страны Европы […]
    FESCO ЕвропаКазахстанКитай
    0
    13.05.2022
    Global Ports определил повестку дня собрания акционеров
    Global Ports Investments PLC сообщил о проведении годового общего собрания акционеров 10 июня 2022 года в Лимассоле на Кипре.
    Global PortsСобрание акционеров
    0
    14.04.2022
    Золоторудная логистика
    FESCO и «ПАВЛИК» договорились о сотрудничестве в области перевозок
    FESCO Драгоценные металлы
    0
    14.01.2022
    Роботы Boston Dynamics будут работать в ВМТП
    FESCO начала взаимодействие с инженерной компанией Boston Dynamics., специализирующейся в робототехнике, по проекту Stretch […]
    FESCO роботыСклад
    0


  •  





  • статистика таможни



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    13.05.2022 Контейнерооборот лидеров, 4 месяца 2022
    13.05.2022 Оборот мировых контейнерных линий, Q1 2022
    12.05.2022 Железнодорожные контейнеры, 4 месяца 2022: динамика положительная
    12.05.2022 FESCO отправила первый поезд из Китая в Европу через Казахстан
    11.05.2022 Лидеры Финляндии, 4 месяца 2022
    11.05.2022 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 18, 2022
    Госрегулирование Показать всё
    13.05.2022 Сроки строительства рыбопромыслового флота продлены
    05.05.2022 Дополнительная инфраструктура для пропускных пунктов
    04.05.2022 Балтийский таможенный пост (ЦЭД) переподчиняют
    04.05.2022 Увеличены квоты на экспорт сложных удобрений
    29.04.2022 Параллельный импорт не отменяет маркировку
    29.04.2022 В правительстве создают штаб по транспортно-логистическим коридорам
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти