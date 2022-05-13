Акционеры ДВМП избрали Совет директоров

6 мая 2022 года состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «ДВМП» (головная компания Транспортной группы FESCO) по итогам 2021 года в форме заочного голосования, на котором акционеры избрали Совет директоров и рассмотрели другие вопросы повестки дня.

Как сообщили SeaNews в FESCO, Совет директоров избран в составе девяти человек:

Юлия Васильева;

Олег Каверин;

Аркадий Коростелев;

Евгений Мельников;

Александр Минеев;

Вячеслав Плотский;

Андрей Северилов;

Александр Тимченко;

Дмитрий Тихонов.

Акционеры также утвердили АО «КПМГ» аудитором ПАО «ДВМП» на 2022 год, годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ДВМП» за 2021 год, Положение о Совете директоров в новой редакции и приняли решение об участии в Организации сотрудничества железных дорог.