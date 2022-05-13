Акционеры ДВМП избрали Совет директоров

6 мая 2022 года состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «ДВМП» (головная компания Транспортной группы FESCO) по итогам 2021 года в форме заочного голосования, на котором акционеры избрали Совет директоров и рассмотрели другие вопросы повестки дня.
Как сообщили SeaNews в FESCO, Совет директоров избран в составе девяти человек:
- Юлия Васильева;
- Олег Каверин;
- Аркадий Коростелев;
- Евгений Мельников;
- Александр Минеев;
- Вячеслав Плотский;
- Андрей Северилов;
- Александр Тимченко;
- Дмитрий Тихонов.
Акционеры также утвердили АО «КПМГ» аудитором ПАО «ДВМП» на 2022 год, годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ДВМП» за 2021 год, Положение о Совете директоров в новой редакции и приняли решение об участии в Организации сотрудничества железных дорог.