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FESCO запускает морской сервис между Вьетнамом и Россией
18.05.2022

FESCO запускает морской сервис между Вьетнамом и Россией


    • FESCO запускает новый морской сервис между Вьетнамом и Россией FESCO Vietnam Direct Line (FVDL), сообщили SeaNews в компании.

    Регулярная морская линия FVDL будет обслуживаться судном FESCO и соединит порты Вьетнама Хайфон и Хошимин с Владивостоксим морским торговым портом и железнодорожной сетью FESCO. Суда будут следовать по маршруту Владивосток — Нинбо — Хайфон — Хошимин и в обратном направлении. Транзитное время из Вьетнама в Россию составит 10 дней.

    Первый рейс на сервисе выполняет судно «A HOUOU», которое отправилось отправилось из Владивостока 6 мая.


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