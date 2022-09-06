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FESCO будет перевозить грузы для реализации проекта по добычи золота
06.09.2022

FESCO будет перевозить грузы для реализации проекта по добычи золота


    • FESCO и «Быстринская горная компания» (БГК, входит в состав компании «Атом Голд») заключили соглашение, направленное на организацию перевозок грузов для строительства горно-обогатительного комбината на месторождении Кумроч в Камчатском крае. Соглашение подписали президент FESCO Аркадий Коростелев и генеральный директор «Атом Голд» Валерий Борисов.

    Согласно документу компании проработают оптимальные логистические схемы и решения для организации перевозок проектных грузов для строительства горно-обогатительного комбината, сообщили SeaNews в FESCO.

    Отмечается, что «БГК развивает проект «Кумроч», который предусматривает создание к 2026 году современного высокотехнологичного горно-обогатительного комбината для добычи золота на территории Камчатки.

    Фото: FESCO


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