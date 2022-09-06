FESCO будет перевозить грузы для реализации проекта по добычи золота

FESCO и «Быстринская горная компания» (БГК, входит в состав компании «Атом Голд») заключили соглашение, направленное на организацию перевозок грузов для строительства горно-обогатительного комбината на месторождении Кумроч в Камчатском крае. Соглашение подписали президент FESCO Аркадий Коростелев и генеральный директор «Атом Голд» Валерий Борисов.

Согласно документу компании проработают оптимальные логистические схемы и решения для организации перевозок проектных грузов для строительства горно-обогатительного комбината, сообщили SeaNews в FESCO.

Отмечается, что «БГК развивает проект «Кумроч», который предусматривает создание к 2026 году современного высокотехнологичного горно-обогатительного комбината для добычи золота на территории Камчатки.

Фото: FESCO