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Российский экспорт зерна в страны ЕС, январь-август 2022
21.10.2022

Российский экспорт зерна в страны ЕС, январь-август 2022


    • По данным Евростата, российский экспорт зерна в страны Евросоюза в январе-августе 2022 года составил 710,7 тыс. тонн, что на 6,4 меньше, чем за аналогичный период 2021 года, когда Россия отгрузила в ЕС 667,4 тыс. тонн. В денежном выражении экспорт зерна из РФ в ЕС за отчетный период составил 145,4 млн евро, что на 6% больше той суммы, которую Евросоюз заплатил годом ранее, – 135,6 млн евро.

    Наибольший месячный объем зерна поступил в Евросоюз из России в марте – 216,1 тыс. тонн, тогда как в марте 2021 года было 95,2 тыс. тонн (+330%). В январе Россия отправили в ЕС 70 тыс. тонн зерна (-3,3% относительно января 2021 года), В феврале поставки составили 168,5 тыс. тонн, на 227% больше показателя за аналогичный месяц 2021 года, когда Россия экспортировала 74,7 тыс. тонн.

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    В марте, как уже отмечалось, Евросоюз закупил самый большой за отчетный период объем зерна – 216,1 тыс. тонн, тогда как в марте 2021 года поставки составили всего 95,2 тыс. тонн. В апреле отгрузки зерна упали на 44,4% относительно апреля прошлого года – с 60,9 тыс. тонн до 33,8 тыс. тонн. В мае Россия отправила в ЕС 88,4 тыс. тонн (+39,2%), в июне – 56,3 (-285%). Самая маленькая поставка зафиксирована в июле – 23,6 тыс. тонн, в 4 раза меньше объема, который Евросоюз завез в июле 2021 года – 96,8 тыс. тонн. В августе в страны Евросоюза было отправлено 54 тыс. тонн российского зерна (+28,8%).

    Основной объем зерна из РФ в ЕС за отчетный период был перевезен морем – 427,9 тыс. тонн против 570,2 тыс. тонн годом ранее (-25%). Поставки зерна по железной дороге выросли относительно января-августа 2021 года на 324% – с 85,5 тыс. тонн до 277,2 тыс. тонн. Автотранспортом, согласно Евростату, было перевезено чуть больше 5 тыс. тонн зерна, тогда как годом ранее – около 10 тыс. тонн.

    Главными потребителями российского зерна среди стран ЕС в период с января по август этого года были Латвия, Испания, Греция, Литва и Испания.

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    Латвия с января по август этого года закупила в России 174,1 тыс. тонн зерна. Относительно показателя за аналогичный период, когда РФ отправила в эту страну 45,3 тыс. тонн, рост составил 384,3%. Больше всего российского зерна Латвия завезла в марте – 89,5 тыс. тонн, в 6 раз больше, чем в том же месяце годом ранее – 13,2 тонн. Самый маленький объем РФ отправила в Латвию в июле – 4,9 тыс. тонн (-61%).

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    Российский экспорт зерна в Испанию в январе-августе этого года составил 146,6 тыс. тонн (+25). За этот объем Россия получила 51,4 млн евро, на 209% больше суммы, которую Испания заплатила за аналогичный период 2021 года – 24,4%. Самая крупная поставка зерна зафиксирована в феврале. Тогда Россия отгрузила в Испанию 33,7 тыс. тонн зерна, что в 14 раз больше, чем в феврале 2021 года – 2,4 тыс. тонн. Самый маленький объем зерна Испания получила в апреле – 7,3 тыс. тонн (-428%). В июле поставок зерна из РФ в эту страну не было.

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    В Грецию в январе-августе этого года было отгружено 127,7 тыс. тонн зерна, на 73% меньше, чем годом ранее, когда Греция получила из РФ 221,1 тыс. тонн зерна. В денежном эквиваленте российский экспорт зерна в Грецию за отчетный период составил 42,8 млн евро (-20%). Самый большой объем зерна Россия отправила в Грецию в феврале – 30,1 тыс. тонн (-15%) и мае – 23 тыс. тонн (+15%). Меньше всего зерна Греция закупила в РФ в апреле и июле – по 2,9 тыс. тонн, тогда как в аналогичные месяцы 2021 года было получено 13,7 тыс. тонн (-427%) и 23,3 тыс. тонн (-803%).

    Литва за отчетный период завезла 91,1 тыс. тонн российского зерна, в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года, когда РФ отгрузила в эту страну 36,8 тыс. тонн. Самые крупные месячные за поставки за этот период были в марте – 57,1 тыс. тонн (+641%) и в мае – 14,5 тыс. тонн (+302%). Меньше всего зерна РФ экспортировала в Литву в августе – 0,6 тыс. тонн, в августе прошлого года поставок не было.


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