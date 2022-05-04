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Экспорт сельхозтехники из России в первом квартале 2022 года вырос на 30%
04.05.2022

Экспорт сельхозтехники из России в первом квартале 2022 года вырос на 30%


    • Объем экспорта продукции российских заводов сельхозмашиностроения за первый квартал 2022 года вырос на 30% по сравнению с показателем аналогичного периода 2021 года и составил 5,1 млрд рублей, сообщает российская ассоциация производителей специализированной техники «Росспецмаш».

    В январе-марте 2022 года отечественные машины были отправлены в 22 страны. Основными зарубежными рынками стали страны СНГ и ЕС, а также Египет и Монголия.

    В количественном выражении наибольший рост экспорта зафиксирован по следующим основным сегментам: поставки кормоуборочных комбайнов увеличились в 2,9 раза, зерноуборочных комбайнов – в 2,7 раза, косилок – на 90%, машин для внесения удобрений – на 62%, опрыскивателей – на 54%, жаток – на 42%.

    Поставки в Венгрию в первом квартале 2022 года в денежном выражении выросли в 3,6 раза, в Египет – в 3,2 раза, в Польшу – в 2,9 раза, в Молдавию – в 2,3 раза, в Узбекистан – на 87%, в Монголию – на 81%, в Азербайджан – на 65%, в Казахстан – на 16%, в Болгарию – на 16%.

    Рост объемов экспорта сельхозтехники в страны ЕС был обеспечен в основном за счет поставок в январе-феврале.

    Главной причиной роста зарубежных поставок отечественных сельхозмашин являются стабильно высокие цены на сельхозпродукцию на мировом рынке, благодаря которым аграрии могут инвестировать дополнительные средства в модернизацию сельхозпроизводства.

    С марта 2022 года сдерживающими факторами роста экспорта сельхозтехники, по оценке Асосциации, являются перестройка логистических цепочек, поиск новых партнеров (производителей и поставщиков комплектующих), с 2021 года – высокие цены на металл, высокие ставки по кредитам. 

    Фото с сайта Росспецмаш


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