Зерновой терминал КСК вошел в китайский список

В октябре 2022 года зерновой терминал АО «КСК», входящий в стивидорный актив ГК «Дело», вошел в список элеваторов, утвержденных Китайской Народной Республикой для поставок зерна на территорию страны, сообщили SeaNews в Группе.

Решение принято после проведения переговоров Россельхознадзора с Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики.

По информации ГК «Дело», иностранным ведомством были утверждены перечни российских компаний, планирующих отгрузки пшеницы, ячменя, сои, кукурузы, риса и рапса в КНР. Экспорт подобных зерновых культур из регионов России на территорию Китая стал возможен с 4 февраля 2022 года после подписания с китайской стороной соглашений к протоколам по пшенице и ячменю.

Фото: ГК «Дело»