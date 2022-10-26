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Зерновой терминал КСК вошел в китайский список
26.10.2022

Зерновой терминал КСК вошел в китайский список


    • В октябре 2022 года зерновой терминал АО «КСК», входящий в стивидорный актив ГК «Дело», вошел в список элеваторов, утвержденных Китайской Народной Республикой для поставок зерна на территорию страны, сообщили SeaNews в Группе.

    Решение принято после проведения переговоров Россельхознадзора с Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики.

    По информации ГК «Дело», иностранным ведомством были утверждены перечни российских компаний, планирующих отгрузки пшеницы, ячменя, сои, кукурузы, риса и рапса в КНР. Экспорт подобных зерновых культур из регионов России на территорию Китая стал возможен с 4 февраля 2022 года после подписания с китайской стороной соглашений к протоколам по пшенице и ячменю.

    Фото: ГК «Дело»


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