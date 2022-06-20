«С дальневосточными портами все хорошо, но доехать туда никто не может»

Экономика России перенаправляется на восток, но сталкивается с проблемами в логистике. Российские горно-металлургические предприятия предлагают комплексное решение, чтобы оптимизировать экспортные логистические цепочки сырья и металлопродукции. Расшить Восточный полигон, расширить железнодорожный доступ к портам Новороссийск и Тамань, создать глубоководные порты – вот что нужно сделать в ближайшее время, поделился своим мнением генеральный директор ООО УК «Металлоинвест» Назим Эфендиев в ходе панельной дискуссии «Новые вызовы – новая логистика» на ПМЭФ-2022.

«Мы всегда говорили, что необходимо развивать инфраструктуру на восток. C дальневосточными портами все хорошо, доехать только туда никто не может, до сих пор, – сказал Н. Эфендиев. – Эта проблема не сегодняшнего дня, и она никак не связана с тем, что происходит: 20 лет мы говорим про необходимость расшивки Восточного полигона. Отрезан западный путь, а грузопоток увеличился. Вот и захлебывается инфраструктура».

«Не первый год мы говорим о строительстве глубоководных терминалов в Новороссийске, в Тамани, – продолжил он. – И где они? Я считаю, что это была большая ошибка – закрытие большой федеральной целевой программы «Порт Тамань». Мы оказались в Азово-Черноморском бассейне без глубоководных портов. Нам нужны глубины не менее 18-19 метров, чтобы грузить Capesize – 180 тыс. тонн. Это смешно, что мы в России не можем грузить суда с подобной грузоподъемностью, чтобы уехать на Дальний Восток, на рынки, которые всегда готовы принимать нашу руду и уголь. В любом случае нам нужны большегрузные суда, чтобы удешевлять стоимость перевозки.

Он отметил, что для России иметь своим соседом такую мощную экономику как Китай – большое благо. «Очень хорошо иметь такого соседа, который постоянно растет, который потребляет огромное количество сырья, полуфабрикатов. Для того, чтобы этот рынок стал нам ближе и мы его использовали, до него нужно доехать, причем как можно более эффективнее. Никаких революций не надо устраивать. Нужно делать то, что давно известно и Минтрансу, и РЖД, И Росморречфлоту», – резюмировал Н. Эфендиев.

Фото: SeaNews