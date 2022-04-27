Автопогранпереходы Приморья включены в список пунктов пропуска для вывоза лесоматериалов

По инициативе губернатора Приморского края Олега Кожемяко и при поддержке вице-премьера – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева внесены изменения в постановление Правительства РФ №521, регулирующее перечень пунктов пропуска, через которые возможен экспорт определенных видов лесоматериалов, сообщает пресс-служба губернатора края. В этот перечень добавили автомобильные пункты пропуска Приморского края Пограничный, Краскино, Марково, Полтавка и Турий Рог.

Теперь в регионе такую продукцию, как щепа хвойных и лиственных пород, гранулы, брикеты древесные, можно экспортировать через любые пункты пропуска через государственную границу, а не только через морские и железнодорожный, как это было ранее, уточнили в министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края.

Постановление правительства №747