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Автопогранпереходы Приморья включены в список пунктов пропуска для вывоза лесоматериалов
27.04.2022

Автопогранпереходы Приморья включены в список пунктов пропуска для вывоза лесоматериалов

    • По инициативе губернатора Приморского края Олега Кожемяко и при поддержке вице-премьера – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева внесены изменения в постановление Правительства РФ №521, регулирующее перечень пунктов пропуска, через которые возможен экспорт определенных видов лесоматериалов, сообщает пресс-служба губернатора края. В этот перечень добавили автомобильные пункты пропуска Приморского края Пограничный, Краскино, Марково, Полтавка и Турий Рог.

    Теперь в регионе такую продукцию, как щепа хвойных и лиственных пород, гранулы, брикеты древесные, можно экспортировать через любые пункты пропуска через государственную границу, а не только через морские и железнодорожный, как это было ранее, уточнили в министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края.

    Постановление правительства №747


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