Экспорт электроэнергии из РФ в страны ЕС, январь-июнь, 2022, млн евро

По данным Евростата, экспорт электроэнергии из России в страны Евросоюза, а именно в Финляндию, Литву и Латвию, по итогам января-июня 2022 года в денежном эквиваленте составил 561,8 млн евро, что на 239% выше показателя за аналогичный период, когда Россия поставила электроэнергии на сумму 234,7 млн евро.

Так, в январе этого года поставки электроэнергии из РФ в указанные страны ЕС осуществлены на сумму 130,2 млн евро. Это на 264% выше показателя за январь 2021 года, когда ЕС за импорт электроэнергии из РФ заплатила 49,3 млн евро.

В феврале РФ экспортировала в Финляндию, Латвию и Литву электроэнергии на сумму 101,5 млн евро. По отношению к февралю 2021 года, когда эти поставки оценивались в 45,4 млн евро, рост составил 223%.

В марте поставки электроэнергии увеличились больше чем в три раза относительно марта 2021 года – до 128,1 млн евро. В марте прошлого года этот показатель составлял 24,8 млн евро (+362%).

Рост экспорта в денежном эквиваленте зафиксирован и в апреле этого года. Он вырос на 224%. С 22,9 млн евро в апреле 2021 года до 82,9 млн евро в апреле 2022 года.

В мае поставки электроэнергии из РФ в Финляндию, Латвию и Литву упали по сравнению с апрелем 2022 года на 23%, но выросли на 172% по отношению к маю 2021 года. Так, в мае Россия поставила в эти страны электроэнергии на сумму 63,8 млн евро, когда как в мае 2021 года – 37,0 млн евро.

В июне этого года поставки электроэнергии в денежном эквиваленте по сравнению с январем 2022 года упали больше чем в два раза – с 130,2 млн евро до 55,3 млн евро, но по сравнению с июнем 2021 года Россия поставила в указанные страны ЕС электроэнергии больше на 22%. В июне 2021 года эти страны Евросоюза потратили 45,3 млн евро.

В Финляндию в январе-июне 2022 года РФ поставила электроэнергии на сумму 331,6 млн евро, это на 204% больше аналогичного периода 2021 года, когда Финляндия заплатила 162,2 млн евро. Самая крупная поставка осуществлена в январе – на сумму 100,6 млн евро. Это на 277 % выше показателя января 2021 года, когда РФ экспортировала электроэнергии на сумму 36,2 млн евро.

В феврале Финляндия заплатила за электроэнергию из России 71,9 млн евро (+224% относительно февраля 2021 года, когда РФ получила от этой страны 32,0 млн евро). В марте российский экспорт электроэнергии в Финляндию в денежном эквиваленте составил 77 млн. По отношению к марту 2021 года экспорт вырос на 358% — тогда Финляндия заплатила 21,5 млн евро. Почти в четыре раза эта страна увеличила поставки в денежном эквиваленте в апреле – до 57,6 млн евро. В апреле прошлого года Россия получила 14,5 млн евро. В мае экспорт электроэнергии из РФ в Финляндию сократился на 11% — с 27,7 млн евро в мае 2021 года до 24,5 млн евро 2022 года. В июне 2022 года поставок не было. Для сравнения, в июне 2021 года Финляндия заплатила за российскую электроэнергию 30,7 млн евро.

Литва в январе-июне 2022 года нарастила импорт электроэнергии из РФ в денежном эквиваленте больше чем в три раза по отношению к аналогичному периоду прошлого года – с 52,8 млн евро в первом полугодии 2021 года до 165,4 млн евро в первом полугодии 2022 года.

Экспорт электроэнергии из РФ в Литву в январе-июне 2022 года последовательно и значительно рос относительно такого же периода 2021 года. Так, в январе прирост составил 200%. Поставки электроэнергии в евро в январе достигли 20,4 млн евро, когда как в январе 2021 года – 10,2 млн евро. В феврале РФ поставила в Литву электроэнергии на сумму 26,4 млн евро, когда как в феврале прошлого года – на 9,7 млн евро (+272%). В марте российский экспорт в эту страну в денежном эквиваленте вырос на 383% относительно аналогичного показателя 2021 года – с 10,0 млн евро до 38,3 млн евро. В апреле Литва потратила 21,7 млн евро (+374% по отношению к апрелю 2021 года), а в мае 28,5 млн евро (+401% относительно мая 2021 года). В июне Россия утроила экспорт электроэнергии в Литву в денежном эквиваленте по отношению к июню 2021 года – до 30,1 млн евро. В июне 2021 года этот показатель составлял 10,0 млн евро.

В период с января по июнь 2022 года Россия поставила в Латвию электроэнергии на сумму 55,8 млн евро. Это в три раза больше аналогичного периода 2021 года, когда Латвия заплатила 18 млн евро.

В январе этого года поставки электроэнергии в денежном эквиваленте составили 1,1 млн евро. По отношению к январю 2021 года, когда Латвия заплатила РФ 2,9 млн евро, падение составило 62%. В феврале поставки электроэнергии в евро сократились на 11% относительно аналогичного периода прошлого года – с 3,6 млн евро в феврале 201 года до 3,2 млн евро в этом году. Однако уже в марте поставки в денежном эквиваленте резко выросли – Латвия закупила у России электроэнергии на сумму 12,7 млн евро, что на 396% выше показателя марта 2021 года. Тогда Латвия потратила 3,2 млн евро. В апреле от этой страны Россия получила 2,4 млн евро, что на 44 % больше, чем за этот же месяц 2021 года, когда Латвия заплатила ,5 млн евро. В мае поставки увеличились почти в пять раз по отношению к апрелю 2021 года – с 2,1 млн евро до 10,4 млн евро. Российский экспорт электроэнергии в Латвию в июне увеличился почти в семь раз по отношению к июню 2021 года – с 3,3 млн до 25 млн. Прирост составил 675%.

Фото: Интер РАО