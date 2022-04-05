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Грузооборот российского транспорта, 2 месяца 2022: выросли перевозки почти по всем видам транспорта
05.04.2022

Грузооборот российского транспорта, 2 месяца 2022: выросли перевозки почти по всем видам транспорта


    • По итогам 2 месяцев 2022 года объем перевозок грузов российским транспортом составил порядка 1,11 млрд тонн. Это на 1,1% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

    По данным Росстата, объем перевозок автотранспортом за 2 месяца этого года составил порядка 697 млн тонн – на 1,4% больше, чем было перевезено за тот же период 2021 года.

    Перевозки железнодорожным транспортом по итогам отчетного периода 2022 года достигли 201,4 млн тонн. По сравнению с показателем 2 месяцев прошлого года железнодорожные перевозки выросли на 1,7%.

    Транспортировка трубопроводным транспортом составила 196,3 млн тонн, что ниже уровня января-февраля прошлого года на 2,3%. В том числе объем прокачки газопроводным транспортом уменьшился на 11,4% (до 101,3 млн тонн), в то же время нефтепроводным увеличился – на 9,3% (до 87,2 млн тонн), нефтепродуктопроводным вырос – на 14,1% (до 7,8 млн тонн).

    Перевозки морским транспортом были на уровне 3,79 млн тонн – на 41,4% больше, чем в январе-феврале прошлого года.

    Перевозки внутренним водным транспортом составили 6,4 млн тонн – на 64,7% больше показателя 2 месяцев 2021 года.

    Объем перевозок воздушным транспортом составил 0,21 млн тонн. По сравнению с показателем 2 месяцев 2021 года перевозки воздушным транспортом увеличились на 5%.

    В феврале в сравнении с показателем предыдущего месяца выросли перевозки автомобильным и морским транспортом.


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