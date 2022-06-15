Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Товарооборот между Россией и Германией в январе-марте 2022 года
15.06.2022

Товарооборот между Россией и Германией в январе-апреле 2022

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.

    Купить подписку

    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ (являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    22.04.2022
    Китай увеличил поставки СПГ с проекта «Сахалин-2»
    В 3 раза
    КитайРоссияСПГ
    0
    06.05.2022
    Ленское речное пароходство открыло навигацию-2022
    ПАО «Ленское объединенное речное пароходство» открывает навигацию-2022. В Якутске над зданием ЛОРП одновременно с […]
    2022Ленское объединенное речное пароходствоНавигация
    0
    09.03.2022
    Судопоток на российские порты снизился на 54%
    После введения глобальных санкций против России в конце февраля значительно снизился судопоток грузовых судов […]
    ПортыРоссияСудопоток
    0
    11.02.2022
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 6, 2022
    На 6 неделе ставки фрахта в Азово-Черноморском регионе продолжают снижаться. Так, ставка на перевозку […]
    Только для подписчиков
    2022Азовское мореКаспийское мореФрахтовые ставки
    0
    10.01.2022
    Обзор мирового рынка бункеровки. 2 неделя 2022
    Цены на бункерное топливо повысились
    Только для подписчиков
    2022Бункерное топливоБункеровка
    0
    20.04.2022
    Импорт и экспорт Китая, 3 месяца 2022 года
    Внешнеторговый оборот вырос на 13%
    2022Внешняя торговляКитай
    0


  •  



  • статистика таможни





    • Контейнерные перевозки Показать всё
    15.06.2022 РЖД и FESCO запускают перевозочный смарт-контракт
    15.06.2022 Контейнерооборот лидеров, 5 месяцев 2022
    15.06.2022 Оборот мировых контейнерных линий, 4 месяца 2022
    14.06.2022 Лидеры Финляндии, 5 месяцев 2022
    14.06.2022 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 23, 2022
    10.06.2022 Контейнерный экспорт в январе-апреле 2022
    Госрегулирование Показать всё
    14.06.2022 Аттестацию для капитанов речных судов отменяют
    14.06.2022 Расширены границы Магаданского морского порта
    09.06.2022 Взаимодействие таможенных служб ЕАЭС и ВТамО поставят в правовые рамки
    08.06.2022 Вывоз икры с Дальнего Востока ограничат
    03.06.2022 Полномочия по управлению Северным морским путем централизуют
    02.06.2022 Расходы на строительство судов сделают прозрачными и прогнозируемыми
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти