Maersk удвоил прибыль за 9 месяцев 2022 года

A.P. Moller — Maersk опубликовал финансовые показатели за третий квартал 2022 года. Как сообщили SeaNews в группе, рост выручки произошел в трех основных бизнес-дивизионах – Ocean, Logistics & Services и Terminals. В целом по группе выручка увеличилась к показателю третьего квартала прошлого года на 37%, а EBITDA и операционная прибыль – примерно на 60%. Впрочем, в сравнении со вторым кварталом этого года можно говорить о замедлении динамики – тогда выручка выросла на 52%, а EBITDA – более чем в два раза.

Однако это не мешает показателям третьего квартала быть рекордными. «Наши итоги за третий квартал являются рекордными, это 16-й квартал подряд, когда выручка растет к прошлому году. Фрахтовые ставки на морские перевозки, которые были драйвером исключительных показателей, которые мы демонстрировали в 2022 году, снова были выше, чем годом ранее и чем в предыдущем квартале. Однако очевидно, что фрахтовые ставки достигли пика и начали приходить в норму на фоне снижения спроса и улучшения ситуации с заторами в цепочках поставок. Как ожидалось в течение всего года, выручка в сегменте Ocean в будущие периоды будет снижаться, – отметил, комментируя итоги квартала, CEO A.P. Moller — Maersk Сорен Скоу. – Мы продолжаем интенсивно развивать свой логистический бизнес. В этом квартале выручка в сегменте Logistics впервые превысила 4 млрд долларов, и мы рассчитываем продолжать расти быстрее, чем рынок за счет привлечения новых клиентов».

«С учетом войны на Украине, энергетического кризиса в Европе, высокой инфляции и надвигающейся глобальной рецессии перспективы открываются далеко не безоблачные. Все это снижает покупательскую способность потребителей, что в свою очередь сказывается на глобальном спросе на перевозки и логистические услуги. Мы ожидаем, что замедление темпов развития мировой экономики приведет к ухудшению рыночной конъюнктуры в морских перевозках. В то же время, мы будем по-прежнему использовать возможности для роста, открывающиеся в сегменте логистики», – сказал он.

Выручка по группе составила в третьем квартале 2022 года 22,8 млрд долларов, на 37,1% выше, чем годом ранее, показатель EBITDA – 10,9 млрд долларов (+56,5%), операционная прибыль – 9,5 млрд долларов (+61,8%). Чистая прибыль выросла на 63,2% до 8,9 млрд долларов.

В сегменте Ocean выручка выросла на 37,6% до 18 млрд долларов, EBITDA – на 58,8% до 9,9 млрд долларов, операционная прибыль – на 63,6% до 8,7 млрд долларов.

В сегменте Logistics & Services выручка увеличилась на 60,8% до 4,2 млрд долларов, EBITDA – на 47,6% до 394 млн долларов, операционная прибыль – на 33% до 258 млн долларов.

В сегменте Terminals выручка поднялась на 8,8% до 1,1 млрд долларов, EBITDA – на 3,4% до 391 млн долларов, операционная прибыль – на 33% до 258 млн долларов.

В сегменте Towage & Maritime Services выручка увеличилась на 21,6% до 591 млн долларов, EBITDA – на 56,8% до 127 млн долларов, операционная прибыль – в 2,9 раза до 100 млн долларов.

По итогам 9 месяцев 2022 года выручка по группе выросла на 47, 2% до 633,7 млрд долларов, EBITDA – на 88,7% до 30,3 млрд долларов, операционная прибыль – на 97,4% до 25,7 млрд долларов, чистая прибыль – в 2 раза до 24,3 млрд долларов.

Фото: Shipspotting