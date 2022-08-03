Maersk показал финансовый рост 15-й квартал подряд

A.P. Moller — Maersk опубликовал финансовые показатели за второй квартал 2022 года. Как сообщили SeaNews в группе, выручка увеличилась на 52%, а EBITDA – более чем в два раза в сравнении с показателями второго квартала прошлого года.

Драйверами роста в Maersk называют «сохраняющуюся исключительную рыночную конъюнктуру» и положительный эффект от стратегической трансформации бизнеса с упором на развитие интегрированной логистики.

«Мы показали исключительно высокие результаты во втором квартале 2022 года, продемонстрировав рост к прошлому году 15-й квартал подряд. Мы довольны показателями во всех сегментах бизнеса в первой половине 2022 года», – прокомментировал CEO A.P. Moller — Maersk Сорен Скоу.

Выручка по группе составила по итогам второго квартала 21,7 млрд долларов (+52,1%), EBITDA – 14,2 млрд долларов (рост в 2 раза), операционная прибыль – 8,99 млрд долларов (рост в 2,2 раза).

В сегменте Ocean выручка выросла в 1,6 раза до 17,4 млрд долларов, EBITDA – в 2,2 раза до 9,6 млрд долларов, операционная прибыль – в 2,4 раза до 8,5 млрд долларов.

В сегменте Logistics & Services выручка увеличилась в 1,6 раза до 3,5 млрд долларов, EBITDA – в 1,6 раза до 2,2 млрд долларов, операционная прибыль – в 1,5 раза до 234 млн долларов.

В сегменте Terminals выручка поднялась в 1,2 раза до 1,12 млрд долларов, EBITDA – на 8,1% до 969 млн долларов, операционная прибыль – на 4,6% до 316 млн долларов.

В сегменте Towage & Maritime Services выручка увеличилась на 9,5% до 579 млн долларов, показатель EBITDA снизился на 14,7% до 81 млн долларов, операционная прибыль упала в 4 раза до 16 млн долларов.

С учетом показателей второго квартала Maersk повысил финансовый прогноз по итогам всего 2022 года.

Фото: Shipspotting