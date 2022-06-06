Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 22, 2022

На прошлой неделе отмечено снижение ставок почти на всех исследуемых трейдах. Рост ставок на порты Северной Европы и Средиземноморья сменился падением.

Так, ставки из Китая на порты Северной Европы понизились на 0,5%, ставки на порты Средиземноморья незначительно снизились – на 0,1%.

Ставки на порты западного побережья США опустились на 1,2%, на порты восточного побережья, напротив, поднялись – на 0,2%.

Ставки из Китая на Персидский залив на 22 неделе года повысились на 2,9%, на Австралию и Новую Зеландию – на 0,9%.

Ставки на Южную Америку по сравнению с 21 неделей снизились – на 2,4%.

На внутриазиатском трейде ставки из Китая на порты Японии снизились на 0,7%. Ставки на Южную Корею по сравнению с позапрошлой неделей уменьшились на 1,4%.

China Containerized Freight Index формируется на основе стоимости перевозки контейнеров из крупнейших портов Китая и отражает как спотовые, так и контрактные ставки, которые могут существенно различаться. При этом, по разным данным, порядка 75% перевозок осуществляется на контрактной основе. Приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями фрахтового рынка. Реальные ставки могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

Просим наших читателей обратить внимание, что данная информация не является коммерческим предложением и не может быть примером для сравнения в коммерческих спорах и арбитражных разбирательствах.