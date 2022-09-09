Товарооборот Россия – Азербайджан в январе-июле 2022

По данным государственного таможенного комитета Азербайджана, по итогам января-июля 2022 года товарооборот между Россией и Азербайджаном вырос на 20,9% и составил 1,9 млрд долларов. Поставки из Азербайджана в Россию снизились на 2,9% до 472,3 млн долларов. Ввоз товаров из России в Азербайджан увеличился на 31,8% до 1,4 млрд долларов.

По товарообороту с Азербайджаном наша страна находится на третьем месте после Италии и Турции. По итогам января-июля ее доля составляла 6,2% всего товарооборота Азербайджана.

В рейтинге экспортеров в Азербайджан Россия находится на первом месте. По итогам первых 7 месяцев этого года ее доля составляла 18,7%.

В рейтинге крупнейших импортеров из Азербайджана в январе-июле 2022 года Россия занимает 9 место. Нашу страну опережают Италия, Турция, Индия, Израиль, Великобритания, Греция, Хорватия и Чехия. На долю РФ приходилось 2,1% всего импорта из Азербайджана.

С начала года из Азербайджана в Россию было отгружено 628,1 тонны сырой нефти на сумму 371,9 тыс. долларов.

По отгрузкам ненефтяной продукции из Азербайджана Россия занимает первое место. Доля РФ в общем ненефтяном экспорте из Азербайджана соответствует 27,5%, или 462,2 млн долларов