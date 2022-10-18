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Товарооборот между Россией и Германией в январе-марте 2022 года
18.10.2022

Товарооборот между Россией и Германией, январь-август 2022

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