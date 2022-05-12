Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Железнодорожные контейнеры, 4 месяца 2022: динамика положительная
12.05.2022

Железнодорожные контейнеры, 4 месяца 2022: динамика положительная


    • По итогам января-апреля 2022 перевозка контейнеров по сети железных дорог России составила 2 млн 163,8 тыс. TEU – на 5,7% больше показателя аналогичного периода прошлого года. В том числе перевозка контейнеров во внутреннем сообщении увеличилась на 6,7% до 836,7 тыс. TEU.

    Количество груженых контейнеров во всех видах сообщения за 4 месяца 2022 год выросло на 5,5% и превысило 1,5 млн TEU.

    По данным ОАО «Российские железные дороги», самая высокая динамика отмечена в перевозках химических и минеральных удобрений – рост в 1,6 раза (до 25,4 тыс. TEU) и рыбы – рост в 1,3 раза (до 10,4 тыс. TEU). Также существенно увеличились перевозки остальных и сборных грузов – на 26,6% (до 61,5 тыс. TEU), строительных грузов – на 26,3% (до 52,2 тыс. TEU) и цветной руды и серного сырья – на 20,8% (до 14,3 тыс. TEU).

    Перевозки химикатов и соды в контейнерах выросли на 2,6% (до 254,7 тыс. TEU), лесных грузов – на 4,2% (до 189,3 тыс. TEU), промышленных товаров – на 4,8% (до 147,5 тыс. TEU), метизов – на 5,1% (до 134,1 тыс. TEU), машин, станков, двигателей – на 9,6% (до 126,6 тыс. TEU).

    Также положительная динамика наблюдается в перевозках продуктов перемола – рост на 12% (до 3,8 тыс. TEU), картофеля, овощей, фруктов – на 8,6% (до 4,6 тыс. TEU) и прочих продовольственных товаров – на 21,7% (до 68,4 тыс. TEU). Зерна в контейнерах перевезли на 4,5% больше, чем за январь-апрель прошлого года, – 14,1 тыс. TEU.

    За 4 месяца 2022 года увеличилась перевозка нефтяных грузов, но ненамного – на 0,2% до 24,7 тыс. TEU.

    Снижение произошло в перевозках бумаги (минус 2% до 117,5 тыс. TEU), автомобилей и комплектующих (минус 7,1% до 84,9 тыс. TEU), черных металлов (минус 0,1% до 80 тыс. TEU), цветных металлов (минус 9,7% до 45,6 тыс. TEU) и металлоконструкций (минус 21,6% до 4,2 тыс. TEU).

    Фото: Телеграм-канал РЖД


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    03.03.2022
    Контейнерооборот Арктического бассейна в январе 2022 года увеличился на 18,5%
    В январе 2022 года контейнерооборот портов Арктического бассейна вырос на 18,5% относительно показателя января 2021 года.
    2022Арктический бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    25.02.2022
    Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в январе 2022 вырос на 17,5%
    В январе 2022 года контейнерооборот портов Азово-Черноморского бассейна вырос относительно показателя аналогичного месяца 2021 года на 17,5%.
    2022Азово-Черноморский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    12.05.2022
    Продажи автомобилей в России за 4 месяца сократились на 43%
    В апреле падение составило 78,5%
    2022АвтомобилиАссоциация европейского бизнесаПродажи
    0
    03.03.2022
    HHLA отказывается переваливать российские контейнеры
    Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) заявила, что не будет обрабатывать контейнеры на/из России […]
    HHLAКонтейнерыСанкции
    0
    20.01.2022
    Фрахтовые ставки из порта Усть-Луга, неделя 3, 2022
    На 3 неделе года на рынке Балтийского региона ставки фрахта продолжают снижаться. По информации […]
    Только для подписчиков
    2022БалтикаУсть-ЛугаФрахтовые ставки
    0
    16.02.2022
    Лидеры Финляндии, январь 2022
    Суммарный контейнерооборот трех крупнейших контейнерных портов Финляндии по итогам первого месяца 2022 года сократился […]
    2022КонтейнерооборотФинляндия
    0


  •  





  • статистика таможни



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    13.05.2022 Контейнерооборот лидеров, 4 месяца 2022
    13.05.2022 Оборот мировых контейнерных линий, Q1 2022
    12.05.2022 Железнодорожные контейнеры, 4 месяца 2022: динамика положительная
    12.05.2022 FESCO отправила первый поезд из Китая в Европу через Казахстан
    11.05.2022 Лидеры Финляндии, 4 месяца 2022
    11.05.2022 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 18, 2022
    Госрегулирование Показать всё
    13.05.2022 Сроки строительства рыбопромыслового флота продлены
    05.05.2022 Дополнительная инфраструктура для пропускных пунктов
    04.05.2022 Балтийский таможенный пост (ЦЭД) переподчиняют
    04.05.2022 Увеличены квоты на экспорт сложных удобрений
    29.04.2022 Параллельный импорт не отменяет маркировку
    29.04.2022 В правительстве создают штаб по транспортно-логистическим коридорам
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти