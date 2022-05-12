Железнодорожные контейнеры, 4 месяца 2022: динамика положительная

По итогам января-апреля 2022 перевозка контейнеров по сети железных дорог России составила 2 млн 163,8 тыс. TEU – на 5,7% больше показателя аналогичного периода прошлого года. В том числе перевозка контейнеров во внутреннем сообщении увеличилась на 6,7% до 836,7 тыс. TEU.

Количество груженых контейнеров во всех видах сообщения за 4 месяца 2022 год выросло на 5,5% и превысило 1,5 млн TEU.

По данным ОАО «Российские железные дороги», самая высокая динамика отмечена в перевозках химических и минеральных удобрений – рост в 1,6 раза (до 25,4 тыс. TEU) и рыбы – рост в 1,3 раза (до 10,4 тыс. TEU). Также существенно увеличились перевозки остальных и сборных грузов – на 26,6% (до 61,5 тыс. TEU), строительных грузов – на 26,3% (до 52,2 тыс. TEU) и цветной руды и серного сырья – на 20,8% (до 14,3 тыс. TEU).

Перевозки химикатов и соды в контейнерах выросли на 2,6% (до 254,7 тыс. TEU), лесных грузов – на 4,2% (до 189,3 тыс. TEU), промышленных товаров – на 4,8% (до 147,5 тыс. TEU), метизов – на 5,1% (до 134,1 тыс. TEU), машин, станков, двигателей – на 9,6% (до 126,6 тыс. TEU).

Также положительная динамика наблюдается в перевозках продуктов перемола – рост на 12% (до 3,8 тыс. TEU), картофеля, овощей, фруктов – на 8,6% (до 4,6 тыс. TEU) и прочих продовольственных товаров – на 21,7% (до 68,4 тыс. TEU). Зерна в контейнерах перевезли на 4,5% больше, чем за январь-апрель прошлого года, – 14,1 тыс. TEU.

За 4 месяца 2022 года увеличилась перевозка нефтяных грузов, но ненамного – на 0,2% до 24,7 тыс. TEU.

Снижение произошло в перевозках бумаги (минус 2% до 117,5 тыс. TEU), автомобилей и комплектующих (минус 7,1% до 84,9 тыс. TEU), черных металлов (минус 0,1% до 80 тыс. TEU), цветных металлов (минус 9,7% до 45,6 тыс. TEU) и металлоконструкций (минус 21,6% до 4,2 тыс. TEU).

Фото: Телеграм-канал РЖД