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Maersk снова повышает прогноз
02.08.2022

Maersk снова повышает прогноз

    • A.P. Moller — Maersk A/S в очередной раз повысил прогноз по финансовым показателям по итогам 2022 года. Как сообщили SeaNews в группе, показатели за второй квартал оказались выше предыдущих ожиданий: выручка составила 21,7 млрд долларов, EBITDA – 10,3 млрд.

    Высоки результаты обусловлены «сохраняющейся исключительной рыночной конъюнктурой в морских перевозках, – поясняют в группе. – Заторы в глобальных цепочках поставок, приводящие к росту фрахтовых ставок, продолжаются дольше, чем первоначально ожидалось.

    Соответственно, финансовые прогнозы по итогам 2022 года повышены с 30 млрд долларов до порядка 37 млрд по EBITDA и с 24 млрд до порядка 31 млрд по операционной прибыли.

    Свободный денежный поток по итогам года теперь ожидается в размере свыше 24 млрд долларов против ранее прогнозировавшихся 19 млрд. Капвложения останутся без изменений и составят9-10 млрд долларов.

    Прогноз по итогам 2002 года базируется на ожиданиях, что в четвертом квартале 2022 года ситуация на рынке морских перевозок будет постепенно нормализовываться.

    Фото: Shipspotting


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