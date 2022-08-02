Maersk снова повышает прогноз

A.P. Moller — Maersk A/S в очередной раз повысил прогноз по финансовым показателям по итогам 2022 года. Как сообщили SeaNews в группе, показатели за второй квартал оказались выше предыдущих ожиданий: выручка составила 21,7 млрд долларов, EBITDA – 10,3 млрд.

Высоки результаты обусловлены «сохраняющейся исключительной рыночной конъюнктурой в морских перевозках, – поясняют в группе. – Заторы в глобальных цепочках поставок, приводящие к росту фрахтовых ставок, продолжаются дольше, чем первоначально ожидалось.

Соответственно, финансовые прогнозы по итогам 2022 года повышены с 30 млрд долларов до порядка 37 млрд по EBITDA и с 24 млрд до порядка 31 млрд по операционной прибыли.

Свободный денежный поток по итогам года теперь ожидается в размере свыше 24 млрд долларов против ранее прогнозировавшихся 19 млрд. Капвложения останутся без изменений и составят9-10 млрд долларов.

Прогноз по итогам 2002 года базируется на ожиданиях, что в четвертом квартале 2022 года ситуация на рынке морских перевозок будет постепенно нормализовываться.

Фото: Shipspotting