Global Ports увеличил прибыль почти в 3 раза

Global Ports Investments опубликовал консолидированную финансовую отчетность и основные операционные показатели за 2021 год.

Операционные показатели

Как сообщили SeaNews в Global Ports, консолидированный контейнерооборот морских терминалов группы по итогам 2021 года увеличился на 2,8% на фоне роста российского контейнерного рынка на 7,1%. Терминалы в составе Global Ports перевалили 1,576 млн TEU из 5,4 млн TEU российского морского контейнерооборота. Таким образом, на долю группы приходится 29,2% российского контейнерного рынка.

Рост продолжился в течение первых двух месяцев 2022 года. Консолидированный контейнерооборот морских терминалов вырос на 20% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года, при этом ВСК показала рост на 53% за январь-февраль 2022 года.

В 2021 году группа увеличила долю рынка в обоих морских бассейнах своего присутствия.

На Дальнем Востоке объем обработки контейнеров на терминале «Восточной стивидорной компании» вырос на 14,8% до 520 тыс. TEU, тогда как рынок в регионе прибавил 14%.

Контейнерооборот Global Ports в Балтийском бассейне сократился на 2,3% на фоне падения рынка на 3,7%. Перевалка контейнеров на ПКТ снизилась на 4% до 628 тыс. TEU. Через ПЛП прошло 399 тыс. TEU, на 5,9% больше, чем годом ранее. Контейнерооборот через УЛКТ составил 29 тыс. TEU (-41,7%).

Контейнерооборот финских портов (напомним, Global Ports в партнерстве с CMA Terminals управляет двумя контейнерными терминалами в Финляндии – Multi-Link Terminals в Хельсинки и Котке, доля участия CMA Terminals в каждом совместном предприятии составляет 25%) составил 77 тыс. TEU, на 20,7% меньше по сравнению с показателем 2020 года.

Контейнерооборот на внутреннем терминале в Янино увеличился на 2,5% до 88,3 тыс. TEU.

Консолидированный оборот навалочных грузов на терминалах группы сократился на 14,6% и составил 4,3 млн тонн. Как отмечают в Global Ports, снижение произошло в результате прекращения перевалки угля на ВСК для обеспечения роста в более доходном контейнерном сегменте.

Объемы перевалки легковых автомобилей и тяжелой накатной техники увеличились на 27,8% до 104,9 тыс. единиц и на 24,4% до 25,2 тыс. единиц соответственно.

Основные финансовые результаты

Консолидированная выручка группы выросла на 30,8% и составила 502,8 млн долларов без учета транспортных услуг ВСК. Выручка на сопоставимом базисе увеличилась на 17,1%, что связано с ростом выручки от контейнерных операций на 25% и сокращением выручки от операций с неконтейнерными грузами на 5,2% из-за отказа от перевалки угля на ВСК.

Выручка на сопоставимом базисе в пересчете на TEU выросла на 21,6% по сравнению с 2020 годом и составила 188,7 долларов. Как поясняют в компании, увеличение стало результатом положительных изменений в структуре грузооборота, портфеля клиентов и бассейнов, а также «высокой оценки клиентами качества услуг в условиях высокого спроса в Дальневосточном бассейне».

Операционная прибыль составила 197,1 млн долларов, на 25,2% больше, чем годом ранее. Прибыль до налогообложения выросла на 119,8% до 142 млн долларов.

Операционные затраты на сопоставимом базисе выросли на 16,4% до 131,8 млн долларов. Увеличение произошло в результате инфляционного давления, роста грузооборота, а также контролируемого увеличения затрат для стимулирования роста скорректированной EBITDA в условиях высокого спроса и загрузки мощностей ВСК.

Валовая прибыль увеличилась на 22,8% до 226 млн долларов. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 17,4% до 246,2 млн долларов в результате роста объемов и увеличения выручки на TEU. Маржа по скорректированной EBITDA на сопоставимом базисе выросла на 15 базисных пунктов до 65,4%.

Прибыль составила 143,9 млн долларов, на 187,8% больше, чем в 2020 году.

Свободный денежный поток вырос на 46,9% до 129,1 млн долларов.

Группа сократила чистый долг на 120,7 млн долларов за 2021 год, что позволило снизить соотношение чистого долга к скорректированной EBITDA с 2,9x по состоянию на 31 декабря 2020 года до 2,0x на конец отчетного периода. Тем самым, отмечают в Global Ports, группа достигла долгосрочной цели по сокращению долговой нагрузки.

Комментируя итоги года, генеральный директор УК «Глобал Портс» Альберт Лихолёт отметил: «В течение последних двух лет мы наблюдали высокую волатильность и сбои в глобальных цепочках поставок. За это время мы вновь убедились: предлагая рынку необходимую инфраструктуру, высокий уровень сервиса, четко фокусируясь на потребностях клиентов тогда и там, где им это нужно, мы обеспечиваем им возможность гибко управлять грузопотоками в условиях торгового дисбаланса. <…> 2021 год знаменует собой важную веху для Группы. Мы успешно достигли долгосрочных целей по снижению долговой нагрузки, что открывает возможность для потенциального пересмотра нашего подхода к распределению капитала, как только мы увидим менее волатильную среду с большей прогнозируемостью».