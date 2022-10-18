Российский экспорт СПГ в страны ЕС, январь-август 2022

По официальным данным Евростата, российский экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в страны Евросоюза в январе-августе 2022 года составил 4,63 млн тонн, на 3,9% меньше, чем за тот же период 2021 года, когда Россия поставила в ЕС 4,82 млн тонн. В денежном выражении российский экспорт СПГ в страны ЕС за отчетный период составил 10,78 млрд евро, на 500% больше, чем в январе-августе 2021 года, когда Евросоюз заплатил России 2,15 млрд евро.

Наименьший объем поставок СПГ из РФ в ЕС в течение отчетного периода был в январе – 360,5 тыс. тонн, на 39,5% меньше, чем в январе 2021 года, когда было отгружено 596,8 тыс. тонн. В феврале Россия экспортировала в ЕС 361,1 тыс. тонн СПГ. Относительно февраля прошлого года, когда Евросоюз получил из РФ 628,6 тыс. тонн газа, падение составило 42%.

В марте поставки СПГ из РФ в ЕС составили 356,4 тыс. тонн (-40% к марту 2021 года), в апреле – 461 тыс. тонн (-36,6%). В мае объем отгруженного в Евросоюз российского СПГ достиг 564 тыс. тонн (+19,2%), в июне – 783,7 тыс. тонн (-18%).

Самый большой объем СПГ Россия поставила в Евросоюз в июле – 973,6 тыс. тонн. Относительно июля 2021 года, когда было отгружено 413,9 тыс. тонн, рост составил 235%. В августе ЕС закупил у России 769,3 тыс. тонн, на 177,5% больше, чем в августе прошлого года, когда РФ отправила в ЕС 433,4 тыс. тонн.

Согласно Евростату, основными потребителями российского СПГ среди стран Евросоюза были Испания, Бельгия, Нидерланды и Португалия.

В январе-августе этого года Испания закупила у России 2,3 млн тонн СПГ против 1,97 млн тонн за тот же период 2021 года – рост на 17%. Самый маленький объем СПГ из РФ в эту страну поступил в январе – 142,2 тыс. тонн, на 40% меньше, чем в январе 2021 года. Самая крупная поставка зафиксирована в июне. Тогда РФ экспортировала в Испанию 582,6 тыс. тонн (+62% относительно июня 2021 года). В июне поставки составили 426,9 тыс. тонн (+196%). В денежном эквиваленте российский экспорт СПГ в Испанию составил 1,66 млрд евро. В прошлом году за аналогичный период Испания заплатила РФ в 8 раз меньше – 0,23 млрд евро.

За отчетный период российский экспорт СПГ в Бельгию составили 1,17 млн тонн (+39,5% относительно аналогичного периода 2021 года). За этот объем РФ поучила 1,66 млрд евро, что почти в 8 раз больше той суммы, которую Бельгия России заплатила годом ранее. В течение этого периода Россия последовательно наращивала поставки СПГ в эту страну. Так, в январе Белгия получила 135,7 тыс. тонн газа (+81,6% относительно января 2021 года). В феврале объемы поставляемого СПГ выросли в 10 раз в сравнении с аналогичным месяцем прошлого года – с 13,4 тыс. тонн до 142,7 тыс. тонн. Самая крупная поставка зафиксирована в июле – 278,3 тыс. тонн, что почти в 70 раз больше объема, полученного Бельгией в июле 2021 года.

В Нидерланды в январе-августе этого года Россия экспортировала 699,5 тыс. тонн СПГ, тогда как годом ранее – 1,22 млн тонн (-45,5%). За этот объем Нидерланды заплатили России 2,3 млрд евро, за аналогичный период 2021 года – 0,39 млрд евро (+595%). Примечательно, что с января по май поставок СПГ из России не было. В мае Нидерланды получили из РФ 111,2 тыс. тонн СПГ (-54%), в июне – 394 тыс. тонн (+347%), в августе – 164,3 тыс. тонн (+216%).

Португалия за отчетный период получила 210,7 тыс. тонн российского СПГ. Это на 53% меньше, чем за аналогичный период 2021 года, когда Россия экспортировала в эту страну 456,3 тыс. тонн газа. В денежном выражении российский экспорт СПГ в Португалию составил 216,5 млн евро (+119,5 млн евро). В июле поставок СПГ из РФ в Португалию не было. Самый большой объем российского СПГ поступил в августе – 73,2 тыс. тонн (-10%).

Отметим, что в обзоре газового рынка Еврокомиссия, ссылаясь на опубликованный 17 октября отчет, говорит о значительном сокращении во 2 квартале 2022 года импорта российского газа по всем транзитным маршрутам. Так, согласно данным отчета, во втором квартале этого года транзит российского газа через Беларусь сократился на 90%, по «Северному потоку» – на 12 %, через территорию Украины – на 51%, по «Турецкому потоку» – на 14%. «Включая данные за июль и август, импорт трубопроводного газа в ЕС в январе сократился на 43 млрд кубометров, в общий объем импорта газа из России, включая СПГ, сократился на 39 млрд кубометров», – говорится в обзоре.

Тем временем российские и зарубежные СМИ цитируют заявление представителя Еврокомиссии Тима Макфи о том, что за 9 месяцев 2022 года ЕС нарастил импорт российского СПГ на 50% до 15 млрд кубометров.