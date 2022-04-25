Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 16, 2022

На прошлой неделе наблюдался рост ставок на трейде Азия – Европа. Ставки на порты Средиземноморья сохранились на уровне 15 недели. На американском направлении, напротив, ставки немного снизились.

Так, ставки из Китая на порты Северной Европы на 16 неделе увеличились, но незначительно – на 0,3%. Ставки на порты Средиземноморья остались без изменений.

В то же время ставки на порты западного побережья США потеряли 0,7%, ставки на порты восточного побережья – 0,1%.

Ставки из Китая на Персидский залив опустились на 4,7%, в то же время ставки на Австралию и Новую Зеландию поднялись – на 4,1%.

Ставки на Южную Америку продолжили сокращаться – минус 3,3% к уровню 15 недели.

На внутриазиатском трейде ставки из Китая на порты Японии выросли на 2,5%, однако ставки на Южную Корею снизились на 3,4%.

China Containerized Freight Index формируется на основе стоимости перевозки контейнеров из крупнейших портов Китая и отражает как спотовые, так и контрактные ставки, которые могут существенно различаться. При этом, по разным данным, порядка 75% перевозок осуществляется на контрактной основе. Приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями фрахтового рынка. Реальные ставки могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

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