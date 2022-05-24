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Российский контейнеропоток через Гамбург упал в марте на 81%
24.05.2022

Российский контейнеропоток через Гамбург упал в марте на 81%


    • Грузооборот порта Гамбург по итогам первого квартала 2022 года составил 31,2 млн тонн, на 2,8% ниже, чем годом ранее, сообщили SeaNews в Hamburg Marketing.

    Контейнерооборот увеличился на 1,8% до 2,2 млн TEU. Российский контейнеропоток в марте упал на 81%, вполне прогнозируемо, отметил CEO Hamburg Marketing Аксель Маттерн. В то же время, существенно выросли перевозки на польском и прибалтийском направлениях.

    Контейнерооборот с Китаем, который остается крупнейшим торговым партнером Гамбурга, увеличился на 6,2% до 0,7 млн TEU. Перевозки на/из США, которые занимают вторую строчку в рейтинге основных торговых партнеров немецкого порта, сократились на 5,7%.

    Контейнерооборот с Сингапуром вырос в первом квартале на 9,1%, с Польшей – на 45,2%, со Швецией – на 10,4%, с Россией – сократился на 29,3%, с Великобританией – на 2,9%. Прочие страны, входящие в десятку крупнейших партнеров, перевозки на/из Гамбурга увеличили: Финляндия – на 37,9%, Бразилия – на 0,1% и Дания – на 6,6%.

    Перевозки через Гамбург морских контейнеров по железной дороге выросли на 1,4% до 0,7 млн TEU. В январе были зафиксированы рекордные показатели контейнерооборота по жд – 60 тыс. TEU в неделю и 231 поезд в течение суток. На сегодня 51,5% всех контейнеров прибывает в порт и уходит из порта по железной дороге. 46,1% контейнерооборота приходится на долю автотранспорта, по реке доставляется / убывает 2,4% контейнеров.

    Перевалка генеральных грузов через Гамбург составила в первом квартале 22,5 млн тонн, на 0,6% больше, чем годом ранее, в том числе оборот конвенциональных генгрузов вырос на 47,7% до 0,4 млн тонн.

    Навалочных грузов через Гамбург прошло 4,9 млн тонн, на 11,7% меньше, чем за первый квартал прошлого года, главным образом из-за снижения объемов угля, кокса и руды.

    В сегменте сельхозгрузов на 5,2% сократилась перевалка насыпных грузов, что в порту объясняют снижением грузопотока масличных культур, которое не компенсировали даже рост импорта зерновых и кормов.

    В сегменте наливных произошло снижение на 11,7% до 2,3 млн тонн, главным образом за счет падения объемов импорта.

    Прогноз грузооборота по итогам всего 2022 года снижен с учетом последствий санкций, как отмечают в Hamburg Marketing, он будет существенно ниже ранее ожидавшихся 130 млн тонн и 9 млн TEU.

    Фото: Hamburg Marketing


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