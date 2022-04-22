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Китай увеличил поставки СПГ с проекта «Сахалин-2»
22.04.2022

Китай увеличил поставки СПГ с проекта «Сахалин-2»


    • На фоне сокращения экспорт СПГ США и Австралии в Китай наблюдается рост поставок газа с российских проектов.

    В марте Китай импортировал 320 тыс. тонн российского СПГ, сообщается в Телеграм-канале Sakhalin One Two. Однако это на 20,2% меньше, чем за февраль 2022 года.

    При этом поставки с проекта «Сахалин-2» составили 190 тыс. тонн, что в 3 раза больше показателя предыдущего месяца. В январе с проекта «Сахалин-2» поставки в Китай не осуществлялись.  Поставки СПГ с проекта «Ямал СПГ» в марте этого года сократились порядка 62% — было отгружено в Китай 130 тыс. тонн газа.

    В целом, по итогам первых трех месяцев Россия поставила в Китай более 1 млн тонн СПГ.


  • Статистика всех портов и стивидоров России


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