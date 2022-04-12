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FESCO и РЖД подписали соглашение по контейнерным перевозкам
12.04.2022

FESCO и РЖД подписали соглашение по контейнерным перевозкам


    • Транспортная группа FESCO и ОАО «РЖД» заключили соглашение о взаимодействии в сфере организации и развития контейнерных перевозок, терминально-складской и железнодорожной инфраструктуры, сообщили SeaNews в FESCO.

    Документ в рамках выставки «ТрансРоссия» подписали начальник Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом – филиала ОАО «РЖД» Алексей Бельский и вице-президент по линейно-логистическому дивизиону FESCO Герман Маслов.

    В рамках соглашения компании планируют совместно разрабатывать программы по запуску регулярных железнодорожных контейнерных сервисов, в том числе по международным направлениям.

    Каждая из сторон намерена использовать необходимые ресурсы и компетенции для развития транспортных и логистических технологий, которые будут способствовать росту объемов перевозок.

    Фото: FESCO

     


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