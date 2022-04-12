FESCO и РЖД подписали соглашение по контейнерным перевозкам

Транспортная группа FESCO и ОАО «РЖД» заключили соглашение о взаимодействии в сфере организации и развития контейнерных перевозок, терминально-складской и железнодорожной инфраструктуры, сообщили SeaNews в FESCO.

Документ в рамках выставки «ТрансРоссия» подписали начальник Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом – филиала ОАО «РЖД» Алексей Бельский и вице-президент по линейно-логистическому дивизиону FESCO Герман Маслов.

В рамках соглашения компании планируют совместно разрабатывать программы по запуску регулярных железнодорожных контейнерных сервисов, в том числе по международным направлениям.

Каждая из сторон намерена использовать необходимые ресурсы и компетенции для развития транспортных и логистических технологий, которые будут способствовать росту объемов перевозок.

Фото: FESCO