Рекордные объемы и рекордное соотношение чистый долг/ EBITDA у FESCO

Транспортная группа FESCO опубликовала операционные и финансовые результаты за первое полугодие 2022 год по МСФО.

Как сообщили SeaNews в группе, по итогам первого полугодия 2022 года выручка составила 84,3 млрд рублей, на 76,5% больше по сравнению с аналогичным показателем за первое полугодие прошлого года. Показатель EBITDA составил почти 38 млрд рублей, в 2,2 раза выше уровня января-июня 2021 года.

Соотношение чистый долг/ EBITDA достигло рекордно низкого показателя в размере 0,3х на 30.06.2022. Чистый долг по состоянию на 30 июня 2022 года снизился до 9 259 млн руб. с 22 942 млн руб. по состоянию на конец 2021 года.

Группа сообщила о рекордных объемах перевозок на международных линиям из стран Юго-Восточной Азии в сторону Дальнего Востока – 144 тыс. TEU, совокупный прирост к 2021 году 22%. Общий объем перевозок рефрижераторных грузов составил 19 тыс. TEU, на 35% выше уровня 2021 года.

Перевалка контейнеров в ПАО «ВМТП» снизилась на 5,2% до 345,5 тыс. TEU. Снижение в группе объясняют уходом с российского рынка крупных международных линейных операторов. Перевалка генеральных грузов и нефтепродуктов сократилась на 4,5% до 3 млн тонн.

Объем интермодальных перевозок составил 244,8 тыс. TEU, на 10,2% выше уровня первого полугодия 2021 года – как поясняют в группе, рост произошел за счет развития географии перевозок, увеличения контейнерного парка и парка фитинговых платформ.

Объем международных морских перевозок составил 151,1 тыс. TEU, на 10% выше уровня января-июня 2021 года. Каботажные перевозки увеличились на 9,1% до 42,1 тыс. TEU.

Фото с сайта FESCO