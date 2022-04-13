Новые проекты по перевозке грузов на Дальний Восток

Транспортная группа FESCO и АНО «Дирекция международных транспортных коридоров» (ДМТК) заключили соглашение о сотрудничестве в сфере контейнерных перевозок по международным транспортным коридорам, сообщили SeaNews в FESCO.

Документ в рамках международной выставки TransRussia 2022 подписали вице-президент по линейно-логистическому дивизиону FESCO Герман Маслов и генеральный директор ДМТК Алексей Петров.

В рамках соглашения компании договорились совместно разрабатывать проекты изменений мероприятий по перевозке грузов по международным транспортным коридорам, в том числе по МТК «Приморье-1» и другим маршрутам на Дальнем Востоке и развивать применение современных цифровых сервисов и технологий.

Фото: FESCO