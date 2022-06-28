На Чукотку доставили кабель для волоконно-оптической линии связи

В Анадыре начались подготовительные работы по строительству наземной части волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) общей протяженностью порядка 40 км, сообщает пресс-служба правительства Чукотки.

Оборудование для размотки кабеля доставили в Анадырь на теплоходе «Магадан» (FESCO), а сам кабель – на судне «Нептуния». В ближайшее время специалисты приступят к прокладке кабеля между левым и правым берегом лимана от Анадыря до поселка Угольные Копи. Емкость ВОЛС составит 100 Гбит/сек.

После прокладки первой линии кабеля рабочая группа приступит к прокладке подводной ВОЛС от Анадыря за остров Алюмка для дальнейшего соединения с морским кабелем. Всего по морскому дну планируется провести порядка 2 тыс. км оптического волокна.

Строительство подводной линии связи реализуется в рамках мероприятия по присоединению Чукотского автономного округа к единой сети электросвязи Российской Федерации федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». На эти цели из федерального бюджета выделено около 7 млрд рублей. Реализацию проекта осуществляет ПАО «Ростелеком».

Ввод в эксплуатацию линии связи запланирован на декабрь 2022 года. Реализация проектов по строительству ВОЛС позволит обеспечить жителей Чукотки современными услугами связи с высокой скоростью передачи данных и более низкой стоимостью трафика, а высвободившийся спутниковый ресурс перераспределить на сельские поселения и поселки, не охваченные оптоволокном.

Как поясняют в региональном правительстве, в настоящий момент Чукотский автономный округ остается единственным субъектом Российской Федерации, предоставление услуг связи на всей территории которого осуществляется только с использованием спутникового ресурса. Скорость передачи данных здесь напрямую зависит от загруженности полосы пропускания спутникового канала связи, что обусловлено количеством абонентов одновременно находящихся в сети.