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Второе судно на линии Россия - Вьетнам
18.10.2022

Второе судно на линии Россия — Вьетнам

    • FESCO в рамках развития регулярного морского сервиса FESCO Vietnam Direct Line (FVDL), соединяющего порты Вьетнама с Владивостокским морским торговым портом, поставила второе судно для работы на линии, сообщили SeaNews в компании.

    Теперь сервис будут обслуживать два контейнеровоза — «A Houou» вместимостью 850 TEU и «Bal Boan» вместимостью 750 TEU.

    Линия работает по маршруту Владивосток — Хайфон (Вьетнам) — Хошимин (Вьетнам) — Владивосток. Регулярность — 2 раза в месяц. Транзитное время в пути из ВМТП в порты Вьетнама составляет 9-12 суток.

    С 1 ноября порт Хошимин будет выступать портом трансшипмента при отправке контейнерных грузов из Тайланда, Малайзии, Индии и Пакистана в Россию, что позволит сократить сроки доставки грузов между странами Азиатско-Тихоокеанского региона и портами Дальнего Востока.

    Напомним, FESCO запустила регулярную морскую линию FVDL в мае этого года. За это время перевезено более 6,5 тысяч TEU в обоих направлениях, отмечают в компании.

    Фото предоставлено пресс-службой FESCO


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