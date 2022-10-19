Российский экспорт сырой нефти и нефтепродуктов в страны ЕС, январь-август 2022

По данным Евростата, российский экспорт сырой нефти и нефтепродуктов в страны Евросоюза в январе-августе 2022 года составил 70,9 млн тонн, на 8,2% больше показателя за аналогичный период 2021 года, когда Россия экспортировала в ЕС 65,6 млн тонн. В денежном выражении поставки сырой нефти и нефтепродуктов из РФ в ЕС за отчетный период составили 41,6 млрд евро. В январе-августе 2021 года Евросоюз заплатил России 29,3 млрд евро (+41,9).

В январе Россия поставила в ЕС 11.47 млн тонн сырой нефти и нефтепродуктов (+20,9% относительно февраля 2021 года). В январе страны Евросоюза закупили у России 10,5 млн тонн, на 20,1% больше, чем годом ранее. В марте РФ экспортировала в ЕС 9,29 млн тонн сырой нефти и нефтепродуктов (+12,6% в сравнении с мартом 2021 года). В апреле поставки снизились относительно аналогичного периода прошлого года на 11% – с 9,80 млн тонн до 8,66 млн соответственно. Май также продемонстрировал падение – с 9,63 млн тонн в 2021 году до 8,25 млн тонн (-14,6%). Июньские поставки сырой нефти и нефтепродуктов из РФ в страны ЕС составили 8,50 млн тонн (-11%). В июле Евросоюз импортировал из РФ 7,93 млн тонн нефти и нефтепродуктов, что на 11,5% ниже показателя за аналогичный месяц 2021 года. Тогда РФ отправила в ЕС 8,96 млн тонн. В августе поставки упали на 39,8% относительно августа 2021 года – с 10,8 млн тонн до 6,50 млн тонн.

Согласно данным Евростата, самыми крупными импортерами российской сырой нефти и нефтепродуктов в январе-августе этого года были Нидерланды, Германия, Италия, Венгрия и Болгария.

За отчетный период российский экспорт сырой нефти и нефтепродуктов в Нидерланды составил 16,9 млн тонн (-19,5% относительно аналогичного периода 2021 года). За этот объем Россия получила 10,9 млрд евро, что на 27% больше той суммы, которую Нидерланды заплатили России годом ранее – 8,58 млрд евро. Самая крупная поставка сырой нефти и нефтепродуктов из РФ в эту страну зафиксирована в январе – 2,96 млн тонн, тогда как в январе 2021 года было отгружено 2,56 млн тонн (+15,6%). Наименьший объем Нидерланды закупили в июле – 1,6 млн тонн против 2,3 млн тонн в июле 2021 года (-30,4%).

Германия в январе-августе 2022 года закупила 15,78 млн тонн сырой нефти и нефтепродуктов против 15,52 млн тонн за тот же период 2021 года – рост на 1,7%. Самая крупная поставка зафиксирована в январе. Тогда РФ экспортировала в Германию 2,71 млн тонн сырой нефти и нефтепродуктов (+37,5% относительно января 2021 года). Наименьший объем поступил из РФ в Германию в августе – 1.44 млн тонн (-33,3%). В денежном эквиваленте российский экспорт сырой нефти и нефтепродуктов в Германию составил 8,37 млрд евро. В прошлом году за аналогичный период эта страна заплатила России 4,96 млрд евро (+68,7%).

Италия в январе-августе этого года последовательно наращивала поставки российской сырой нефти и нефтепродуктов. Так, в январе эта страна импортировала из РФ 0,78 млн тонн сырой нефти и нефтепродуктов, тогда как годом ранее 0,36 млн тонн (+216%), в феврале – 0,60 млн тонн (+36%), в марте – 0,38 млн тонн (+58%). В апреле поставки этого сырья и продукции выросли почти втрое относительно аналогичного периода 2021 года – с 0,46 млн тонн до 1,26 млн тонн. В мае этого года поставки составили 1,3 млн тонн против 0,4 млн тонн в мае 2021 года (+325%). В июне Россия нарастила поставки сырой нефти и нефтепродуктов в Италию до 1,56 млн тонн (+268,9% относительно июня 2021 года). В июле Италия получила 1,23 млн тонн (+205%), в августе – 0,67 млн тонн (+176,3). В денежном выражении российский экспорт сырой нефти и нефтепродуктов в Италию в январе-августе этого года составил 4,69 млрд евро, на 390,7% больше, чем за аналогичный период 2021 года, когда эта страна заплатила РФ 1,19 млрд евро.

Венгрия за отчетный период импортировала из РФ 3,7 млн тонн сырой нефти и нефтепродуктов, тогда как в январе-августе 2021 года – 1,98 млн тонн (+86,6%). За этот объем Венгрия заплатила 2,09 млрд евро (+278,6% относительно аналогичного периода 2021 года). Самые большие объемы сырой нефти и нефтепродуктов в эту страну Россия отправила в марте и июле – 0,60 млн тонн и 0,66 млн тонн. Рост относительно аналогичных месяцев прошлого года составил 285% и 57% соответственно. Самая маленькая поставка зафиксирована в августе, когда Россия отправила в Венгрию 0,26 млн тонн сырой нефти и нефтепродуктов (-13% к аналогичному месяцу прошлого года).

В Болгарию года Россия экспортировала в январе-августе этого года 3,66 млн тонн сырой нефти и нефтепродуктов. Это на 83% больше, чем за аналогичный период 2021 года, когда Болгария получила 2 млн тонн. В денежном выражении российский экспорт составил 1,81 млрд евро, тогда как в январе-августе 2021 года – 0,88 млрд евро (+206,6%). В течение отчетного периода Болгария наращивала импорт российской сырой нефти и нефтепродуктов. Так, в мае отправила в эту страну Россия 0,64 млн тонн, тогда как в мае 2021 года – 0,24 млн тонн (+266%), в июне – 0,55 млн тонн (+275%), в августе – 0,56 млн тонн (+186%).