РЖД направили в Совет ЕС заявление об отмене ограничений в отношении компании

ОАО «РЖД» направило в Совет Европейского Союза заявление об отмене введенных в отношении компании ограничений, сообщается на сайте компании.

«По мнению компании, санкции ЕС направлены на ограничение возможностей ОАО «РЖД» выполнять социально значимые, гуманитарные функции и являются дискриминационными по отношению к населению Российской Федерации, – говорится в пресс-релизе. – Кроме того, они противоречат значительному количеству норм международного права и актов самого ЕС».

«Одним из основных видов деятельности ОАО «РЖД» является предоставление миллионам жителей РФ, в том числе проживающих в отдаленных, труднодоступных районах, а также социально уязвимым группам населения (пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи) равных возможностей для передвижения по территории страны. Совет ЕС классифицирует поезда как «предметы роскоши» для российских граждан и санкционными актами блокирует их поставки и ремонт. При этом в самом ЕС железнодорожный транспорт позиционируется как массовый и углеродно-нейтральный», – поясняют в РЖД.

Кроме того, Совет ЕС безосновательно, в нарушение правовых принципов и норм внес компанию в санкционный список, устанавливающий запрет на привлечение финансирования. Помимо негативного гуманитарного эффекта, санкции влекут нарушение базовых правовых принципов свободы ведения бизнеса и владения имуществом, постулированных в основополагающих документах ЕС, считают в РЖД.

«Экспортные эмбарго в отношении железнодорожной техники стали прямой и единственной причиной прекращения компанией Siemens выполнения договорных обязательств по поставкам и техническому обслуживанию поездов «Сапсан» и «Ласточка». Тем самым во внесудебном порядке были разорваны складывающиеся в течение многих лет хозяйственные цепочки и разрушены добросовестные отношения между российскими и европейскими контрагентами», — отмечается в сообщении.

ОАО «РЖД» считает бесперспективным судебное обжалование санкционных актов. Это решение основывается на многочисленных случаях необъективного рассмотрения Судом ЕС обращений российских граждан и организаций.

Фото: фотобанк РЖД