Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 39, 2022

На 39 неделе на основных исследуемых трейдах наблюдается снижение ставок. Рост ставок отмечен только на порты Южной Кореи.

Ставки на перевозки контейнеров из Китая на порты Северной Европы опустились на прошлой неделе на 4,4%. На средиземноморском трейде снижение составило 5,7%.

Ставки на порты западного побережья США значительно снизились — на 11,3%, ставки на порты восточного побережья уменьшились на 4,6%.

Ставки из Китая на Персидский залив на 39 неделе года понизились на 10,4%, на Южную Америку — на 11,2%.

Ставки на порты Австралии и Новой Зеландии по сравнению с 38 неделей упали на 5,2%.

На внутриазиатском трейде ставки на порты Японии снизились на 2,7%. В то же время ставки на Южную Корею по сравнению с позапрошлой неделей увеличились на 6,1%.

China Containerized Freight Index формируется на основе стоимости перевозки контейнеров из крупнейших портов Китая и отражает как спотовые, так и контрактные ставки, которые могут существенно различаться. При этом, по разным данным, порядка 75% перевозок осуществляется на контрактной основе. Приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями фрахтового рынка. Реальные ставки могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

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