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Гамбург увеличил контейнерооборот в первой половине 2022
17.08.2022

Гамбург увеличил контейнерооборот в первой половине 2022


    • Грузооборот через Гамбург составил по итогам первого полугодия 2022 года 61,8 млн тонн, на 2,7% ниже, чем годом ранее, сообщили SeaNews в Port of Hamburg Marketing. Как пояснили в порту, снижение связано с сокращением перевалки массовых грузов. Так, оборот насыпных грузов снизился на 7,2% до 17,6 млн тонн, навалочных – на 3,2% до 10,2 млн тонн, наливных – на 20,5% до 4,5 млн тонн. Падение обусловлено как влиянием санкций, веденных против России, так и конъюнктурой сырьевых рынков.

    Контейнерооборот увеличился на 0,9% до 4,4 млн тонн на фоне снижения соответствующего показателя у основных конкурентов Гамбурга в Северной Европе – Антверпена/Зебрюгге, Роттердама и Бремена/Бремерхафена. 1,6 млн TEU из этого объема составил трансшипмент, увеличившийся на 2,7%.

    Российский контейнеропоток упал на 50,9% до 79 тыс. TEU, а РФ переместилась с позиции четвертого по величине торгового партнера Гамбурга на 15 место. Первая тройка крупнейших торговых партнеров осталась без изменений – на первом месте по-прежнему с большим отрывом Китай с 1,3 млн TEU (+5,8% к показателю первого полугодия 2021 года), на втором США с 291 тыс. TEU (+3,9%) и на третьем – Сингапур с 218 тыс. TEU (+6,7%).

    Далее идут Польша с 166 тыс. TEU (+53,2%), Швеция с 157 тыс. TEU (+6,7%), Финляндия со 108 тыс. TEU (+31,5%), Дания со 103 тыс. TEU (+2,8%), Бразилия со 102 тыс. TEU (-28%), Великобритания со 100 тыс. TEU (-19,8%) и Южная Корея с 95 тыс. TEU (-18,6%).

    Жд перевозки контейнеров на/из Гамбурга в первом полугодии 2022 года сократились незначительно на 10,2% до 1,4 млн TEU, суммарный грузопоток по железной дороге составил 23,6 млн тонн, на 0,3% меньше, чем годом ранее.

    Говоря о прогнозах грузооборота по итогам всего 2022 года, цифры в 130 млн тонн и 8,7 млн TEU в Гамбурге называют оптимистичными, но возможными.

    Фото: Port of Hamburg Marketing

     


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