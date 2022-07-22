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Контейнеры через Роттердам упали на 4,4%
22.07.2022

Контейнеры через Роттердам упали на 4,4%

    • Администрация порта Роттердам обнародовала основные операционные и финансовые показатели работы порта за первое полугодие 2022 года. Как сообщили SeaNews в Администрации порта, грузооборот составил 233,5 млн тонн, на 0,8% выше, чем за первое полугодие 2021 года.

    Во многих сегментах произошли значительные изменения вследствие украинских событий. Так, на фоне сокращения трубопроводных поставок российского газа резко вырос импорт сжиженного природного газа и угля. Увеличился оборот сырой нефти, в то время как объемы нефтепродуктов упали. Грузопотоки железной руды, сельхозгрузов и контейнеров были ниже, чем годом ранее.

    Контейнерооборот с Россией сократился до нуля вследствие введенных санкций, неопределенных перспектив продолжения торговых отношений с российскими партнерами и прекращения линейных сервисов на Россию. В сочетании с заторами, сбоями расписания линий и нарушениями в цепочках поставок, начавшимися в пандемию и сохраняющимися до сих пор, это привело к снижению контейнерооборота через Роттердам на 4,4% до 7,3 млн TEU.

    Большие контейнеровозы, чтобы выдержать расписание, теперь нередко отменяют судозаходы (так, в Роттердам в этом году было сделано на 5,5% меньше судозаходов), при этом в рамках одного судозахода выгружают и берут на борт больше контейнеров (+6,1%). В результате пиковая нагрузка на терминалы возрастает, а время нахождения контейнеров на терминалах увеличивается из-за несоблюдения линиями расписания. По этой причине линии сейчас предпочитают чаще направлять суда в порты поменьше, а не в большие хабы, такие как Роттердам, отмечают в порту.

    В весовом выражении перевалка контейнерных грузов сократилась на 8,9% до 71 млн тонн, что в Администрации порта объясняют ростом оборота порожняка.

    Грузопоток ро-ро увеличился на 16,8% до 13,8 млн тонн.

    Прочий брейкбалк вырос на 17,7% до 3,9 млн тонн, главным образом за счет импорта стали и цветных металлов, цены на которые после начала украинского конфликта выросли, а альтернативные поставки пошли из Азии. Кроме того, перевозки навалом выросли из-за высоких ставок на контейнерные перевозки.

    Оборот угля вырос на 29,7% до 14,6 млн тонн, перевалка железной руды и металлолома упала на 20,6% до 11,9 млн тонн, грузопоток сельхозгрузов снизился на 15,1% до 3,9 млн тонн.

    Перевалка наливных грузов увеличилась на 4,6% до 105,5 млн тонн. В том числе на 4,3% до 52,6 млн тонн выросла сырая нефть, главным образом за счет российского транзита через Роттердам в Индию. НПЗ в Северной Европе переключаются с российского сырья на другие источники, а российские производители находят другие рынки сбыта.

    Оборот нефтепродуктов снизился на 9,4% до 27,8 млн тонн, главным образом из-за сокращения импорта и реэкспорта мазута.

    Перевалка СПГ выросла на 45,8% до 5,4 млн тонн. Оборот прочего налива увеличился на 22,5% до 19,7 млн тонн, что в Роттердаме объясняют, с одной стороны, переключением химического налива с танк-контейнеров на танкера-химовозы, а с другой стороны, накоплением запасов производителями в условиях нестабильных поставок.

    В условиях текущей геополитической ситуации, на фоне нестабильности поставок энергоносителей в Северо-Восточной Европе, высоких цен на энергоносители, которые являются главной причиной роста инфляции, не исключена рецессия, отмечают в Администрации порта, поэтому давать прогнозы по грузообороту во втором полугодии крайне затруднительно.

    Выручка Администрации порта Роттердам в первом полугодии 2022 года выросла на 24,6 млн евро и составила 412,2 млн евро. В том числе на 16,1 млн евро увеличились доходы от портовых сборов, главным образом за счет роста судооборота. Выручка от аренды увеличилась на 6,2 млн евро, в основном по причине индексации ставок по контрактам.

    Операционные расходы сократились на 2,4% до 124,4 млн евро. Объем инвестиций в первом полугодии 2022 года составил 117,1 млн евро. Самыми важными инвестпроектами в Администрации порта называют строительство причальных стенок в Амалиенхафен, на которое было направлено 32,7 млн евро, а также формирование новых территорий на Маасвлакте 2 (19,8 мл евро).

    В июне муниципальным властям Роттердама и государству были выплачены дивиденды за 2021 финансовый год в размере 122,7 млн евро, включая налог на дивиденды.

    Фото: Администрация порта Роттердам


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