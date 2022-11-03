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Экспорт шин и резиновых покрышек из Евросоюза в РФ, январь-август 2022
03.11.2022

Экспорт шин и резиновых покрышек из Евросоюза в РФ, январь-август 2022

    • По данным Евростата, экспорт шин и пневматических резиновых покрышек из Евросоюза в Россию в январе-августе 2022 года в денежном выражении составил 125,7 млн евро, что на 278,5% меньше, чем за аналогичный период 2021 года, когда ЕС экспортировал в РФ шин и пневматических резиновых покрышек на сумму 350,1 млн евро.

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    Самые крупные партии этих товаров поступили из ЕС в Россию в январе – на сумму 54,1 млн евро (+30% относительно января прошлого года), и в феврале – на 51,4 млн евро (+27%). Меньше всего шин и пневматических резиновых покрышек в РФ было завезено в апреле – на 1,3 млн евро, это почти в 35 раз меньше, чем в апреле прошлого года, когда ЕС поставил нашей стране этих товаров на сумму 44,4 млн евро. В мае и июне РФ заплатила за эти товары Евросоюзу по 2,3 млн евро, в два раза меньше, чем за аналогичные месяцы 2021 года. Тогда ЕС получил 45,9 млн и 46,7 млн евро соответственно.

    Основной объем шин и пневматических резиновых покрышек из Евросоюза в Россию в денежном выражении за первые 8 месяцев этого года был перевезен автотранспортом – его стоимость составила 115,9 млн евро, что соответствует 92,2% суммарной стоимости всего грузопотока. Морем в январе-августе этих товаров было отправлено на 9,1 млн евро, в 4 раза меньше, чем годом ранее, когда морем было доставлено шин и покрышек на 35,5 млн евро. С апреля поставок морским путем не было.

    Основными поставщиками шин и пневматических резиновых покрышек из ЕС в РФ в январе-августе 2022 года были Испания, Польша и Германия.

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    Германия за первые 8 месяцев этого года отгрузила в Россию шин и пневматических резиновых покрышек на сумму 19 млн евро, что на 404% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда эта страна экспортировала в РФ этих товаров на сумму 76,8 млн евро. Больше всего Россия заплатила Германии за шины и покрышки в январе – 10,9 млн евро (+49,3% относительно января 2021 года) и в феврале – 6,9 млн евро (-17,9%). Самая маленькая поставка шин и пневматических резиновых покрышек в денежном выражении были в июне – на 5 тыс. евро, тогда как в июне прошлого года на – 10,7 млн евро. Небольшие поставки были также в апреле – на 40 тыс. евро и в августе – на 60 тыс. евро, тогда как годом ранее закупки этих товаров составляли 11,6 млн и 10,7 млн евро соответственно.

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    Испания в январе-августе этого года экспортировала в Россию шин и пневматических резиновых покрышек на сумму 18,5 млн евро, тогда как за аналогичный период 2021 года – на сумму 57,2 млн евро (-309%). Больше всего за поставки этих товаров Россия заплатила Испании в январе – 9,8 млн евро (+13,9%), меньше всего – в июне и июле, по 40 тыс. евро, тогда как в июне и июне прошлого года стоимость полученных шин и покрышек составляла 5,3 млн и 6,4 млн евро соответственно. В апреле, мае и августе поставок шин и пневматических резиновых покрышек из Испании в Россию не было.

    Польша за отчетный период экспортировала в РФ шин и пневматических резиновых покрышек на сумму 15.5 млн евро, на 387% меньше, чем годом ранее, когда эта страна отгрузила в РФ этих товаров на 60 млн евро. Самые крупные суммы за поставки шин и пневматических покрышек РФ заплатила Польше в январе – 7 млн евро (+4,5%) и в феврале – 8,4 млн евро (+31,2%). Меньше всего в денежном выражении этих товаров Польша экспортировала в РФ в мае – на 1 тыс. евро, тогда как годом ранее стоимость поставок составила 8,8 млн евро.

    Фото: Continental

     


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