Лидеры Финляндии, 8 месяцев 2022

По итогам 8 месяцев 2022 года суммарный контейнерооборот трех крупнейших контейнерных портов Финляндии составил 864,3 тыс. TEU, на 1,3% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

ХаминаКотка за отчетный период обработала порядка 408,1 тыс. TEU, на 1% меньше, чем годом ранее.

Через причалы Хельсинки за 8 месяцев этого года прошло более 325 тыс. TEU — на 2,2% больше, чем в январе-августе 2021 года.

Раума перевалила 131,2 тыс. TEU, на 10% меньше, чем за 8 месяцев прошлого года.

В августе этого года три порта в совокупности обработали 115,3 тыс. TEU (плюс 21,9% к уровню августа 2021 и плюс 8,3% к уровню июля 2022).

Контейнерооборот ХаминаКотки за отчетный месяц достиг 51,3 тыс. TEU (плюс 28,5% к уровню августа 2021 и плюс 4,7% к уровню июля 2022).

Через порт Хельсинки в августе прошло 42,4 тыс. TEU (плюс 16% к уровню августа 2021 и плюс 3,8% к уровню июля 2022).

Раума обработала 21,6 тыс. TEU (плюс 19,2% к уровню августа 2021 и плюс 29,7% к уровню июля 2022).