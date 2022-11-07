Российский экспорт пиломатериалов в ЕС, январь-август 2022

По данным Евростата, российский экспорт пиломатериалов в Евросоюз в январе-августе 2022 года составил 59,5 тыс. тонн, что на 29,9% меньше, чем за аналогичный период 2021 года, когда Россия отгрузила в ЕС 84,9 тыс. тонн. В денежном выражении экспорт этой продукции из РФ в ЕС составил 65,1 млн евро против 72,7 млн евро годом ранее (-10,5%).

Основной объем пиломатериалов из РФ в Евросоюз за первые 8 месяцев этого года был перевезен автотранспортом – 53,8 тыс. тонн, что составило 90,4% от суммарного грузопотока. В январе-августе 2021 года автотранспортом было перевезено 72,2 тыс. тонн (-30,3%). Морским путем было перевезено 3,6 тыс. тонн пиломатериалов, в два с лишним раза меньше, чем в прошлом году (7,7 тыс. тонн).

Самые маленькие поставки российских пиломатериалов в Евросоюз в этом году были в январе – 5,6 тыс. тонн (-8% относительно января 2021 года) и в июле – 6.2 тыс. тонн (-50,4%). Больше всего пиломатериалов из России в Евросоюз было отгружено в феврале – 9,9 тыс. тонн (+6.4%) и марте – 10,1 тыс. тонн (+1%). В августе поставок не было.

Основными потребителями российских пиломатериалов в ЕС были Польша, Германия и Румыния.

Польша в январе-августе этого года закупила в России 14,2 тыс. тонн пиломатериалов на сумму 15,2 млн евро, тогда как за аналогичный период 2021 года – 16,8 тыс. тонн (-15,5%) на сумму 14,4 млн евро (-5,5%). Меньше всего пиломатериалов за отчетный период Россия поставила в Польшу в январе – 0,9 тыс. тонн (-10%), больше всего – в апреле (2,6 тыс. тонн, +36,8% к показателю апреля прошлого года) и в июле (2,7 тыс. тонн, +8%).

Германия за первые 8 месяцев этого года импортировала из России 7,3 тыс. тонн пиломатериалов, на 46,3% меньше, чем в январе-августе прошлого года, когда из России в Германию было отгружено 13,6 тыс. тонн этой продукции. В денежном выражении российский экспорт пиломатериалов в Германию составил за отчетный период 8,4 млн евро, тогда как голом ранее 11 млн евро (-23,6%). Наименьшая поставка российских материалов в эту страну были в июле – 0,3 тыс. тонн, в 6 раз меньше, чем в июле прошлого года, когда РФ экспортировала в Германию 1,8 тыс. тонн. Также небольшой объем был завезен в апреле – 0,9 тыс. тонн (-211%). Больше всего пиломатериалов Россия экспортировала в Германию в феврале – 1,3 тыс. тонн (-7,1%) и марте – 1,4 тыс. тонн (-12,5%).

Румыния в январе-августе этого года завезла из РФ 6,8 тыс. тонн пиломатериалов на сумму 7,9 млн евро, тогда как голом ранее 13,6 тыс. тонн (-200%) на сумму 12,4 млн евро (-56,9%). Самые маленькие объемы пиломатериалов из РФ Румыния получила в марте – 0,4 тыс. тонн (-375%) и июле – 0,2 тыс. тонн (-1050%). Больше всего этой продукции Россия поставила в Румынию в январе – 1,1 тыс. тонн (-9%) и в феврале – 2.2 тыс. тонн (+22,2).