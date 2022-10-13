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Вьетнам расширил список российских экспортеров водных биоресурсов
13.10.2022

Вьетнам расширил список российских экспортеров водных биоресурсов

    • Департамент здоровья животных Министерства сельского хозяйства и аграрного развития Вьетнама (DAH) добавил в перечень российских экспортеров рыбы и морепродуктов еще 35 российских предприятий и судов по добыче и производству рыбопродукции, сообщает Россельхознадзор РФ.

    Теперь 114 российских организаций имеют право поставок указанных товаров на внутренний рынок страны Юго-Восточной Азии.

    Россельхознадзор продолжит работу по расширению перечня российских предприятий, которым будет предоставлено право экспорта рыбы и морепродуктов во Вьетнам, отмечается в сообщении.

    Отметим, что в 2021 году 65 российских предприятий получили право отправлять непереработанную рыбу на внутренний рынок Вьетнама.


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